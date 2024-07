Obras no Parque Rio Branco devem ser entregues no próximo mês

Foto: FERNANDA BARROS PARQUE Rio Branco passa por reforma

Com mais de 90% dos serviços da obra concluídos, o Parque Rio branco deve ser aberto novamente ao público em agosto deste ano, de acordo com a Secretaria da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf). A requalificação foi anunciada em junho de 2022 pela Prefeitura de Fortaleza e iniciada exatamente um ano depois, em 2023. As obras tinham investimento de R$ 4,8 milhões, valor depois atualizado para R$ 7 milhões.

O Parque Rio Branco foi criado em 1976 em uma zona que abrange o Bairro de Fátima e os bairros São João do Tauape, Dionísio Torres e José Bonifácio. O espaço de 80 metros quadrados (m²) abarca também os biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

Daniele Ramos, 48 anos, é moradora do Bairro de Fátima e costumava visitar o parque. Ela percebeu que a obra era para ter sido entregue em abril deste ano e está ansiosa para ver como o parque vai ficar. Segundo ela, Fortaleza é carente desses espaços. “Eu moro aqui na região desde que nasci, há 48 anos, e é um espaço que, além de ser arborizado, é o nosso Parque Ibirapuera (São Paulo). Está numa região privilegiada da Cidade, um espaço amplo, belíssimo, com anfiteatro, com área para a gente caminhar e fazer todos os exercícios físicos”, comenta.

A estudante de psicologia Mariana Rocha, 19 anos, caminhava no parque em horário de pico, mas sentia que o local era inseguro. "Conheci duas pessoas que foram assaltadas lá dentro, logo num espaço que era pra ser seguro.” Ela espera que após a reforma a segurança seja reforçada e que o piso seja melhor colocado, evitando que as peças se soltem e provoquem acidentes.

Questionada sobre como será feita a segurança no Parque Rio Branco e seu entorno, a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã de Fortaleza (Sesec) respondeu que a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), por meio da Inspetoria de Proteção Ambiental (IPAM), realizará rondas motorizadas e a pé no Parque Rio Branco, "intensificando o patrulhamento principalmente, no início da manhã e no final do dia, horário em que a população costuma fazer caminhadas".

A mesma questão da insegurança é apontada por outra moradora da região. “Eu adoro o parque, desde que vim morar aqui (Fátima) eu caminho lá, mas sempre ouvi histórias de violência e procurava caminhar sempre em horários movimentados”, diz Ana Maria Braga, 60 anos.

Integrantes do movimento Proparque, formado por moradores para reivindicar melhorias no Parque Rio Branco, apontam que faltam gestões decentes, segurança, vigilância e plano de manejo.

“Eles do poder sempre dizem que a população é que dá segurança aos espaços públicos, mas o que se vê na cidade é que isso não é verdade. É preciso ter polícia, sim, nesses espaços. O ideal seria não precisar, mas a realidade que temos é essa”, diz nota do Proparque.

Mudanças foram feitas desde o projeto inicial. Uma Areninha foi incluída na obra, a pedido da população. O antigo campo de areia está sendo reformado para comportar a novidade, que contará com piso que terá sistema de drenagem para reutilização da água das chuvas para regar as árvores.

Sobre as mudanças, o movimento Proparque, informou que "em nenhum momento fomos consultados sobre o projeto do parque. Nós ouvimos boatos, vimos o topógrafo fazendo medições, e fomos em busca de informações no gabinete do prefeito, na Seuma, na Regional 2, na Seinfra, e em todas essas instâncias tivemos respostas evasivas, isso quando alguém se dignou a responder".

Já sobre a Areninha, o movimento Proparque disse que não são contra esse equipamento, mas sim a grama sintética. "Que prejudica o lençol freático. O Parque é uma Zona de Preservação Ambiental conforme o Plano Diretor 2009, e nele existem três nascentes e quatro riachos. Infelizmente, o pessoal da prefeitura desconhecia essa característica do parque e nós precisamos da intermediação do Ministério Público para conseguir dizer isso a eles, já que estavam fechados a qualquer conversa com o Movimento Proparque", notificou.



Sobre as melhorias que serão novidade no Parque, a Seinf informou em nota: “Sobre o riacho Rio Branco foram construídas quatro pontes com guarda-corpo em eucalipto, para garantir proteção na travessia dos visitantes, que também passarão a contar com novas áreas de praça, anfiteatro, academias ao ar livre e parque infantil".

"Quando concluídas as obras, o parque terá, ainda, áreas de estacionamento e dois novos equipamentos de esporte e lazer: uma quadra de beach tênis e uma Areninha. Os novos espaços foram inseridos ao projeto, a pedido da população, durante reunião de apresentação da maquete do novo parque”, complementou o orgão.

Outra novidade é o recuo da grade nas três saídas, fazendo com que antes da entrada do parque existam praças que funcionarão 24 horas por dia. O gradil fará a proteção das entradas, tendo horário de funcionamento ainda não definido. Serão trabalhadas as entradas da avenida Visconde do Rio Branco, Pontes Vieira e Capitão Gustavo.





Nárcelio Grud: Obras do artista terão espaço no Parque Rio Branco

O espaço também contará com obras do artista Narcélio Grud, trazendo arte e uma identidade urbana para o espaço. “O Parque Rio Branco em si já tem um ambiente muito acolhedor, sua natureza é exuberante e cria um espaço ótimo de relaxamento, lazer e conexão... Ter um parque de esculturas dentro do Parque Rio Branco é mais um atrativo para que as pessoas da comunidade ocupem e desfrutem de um espaço tão necessário na cidade de Fortaleza”, disse Grud em entrevista.

O artista cearense relata que serão duas obras, sendo uma delas uma escultura eólica que é um desdobramento de uma série desenvolvida há muito tempo — a Série Aurora, que se inspira no sol, suas cores e suas formas.

A outra é a obra Tridente, feita em parceria com a Casacor Ceará para uma exibição no ano passado. "Ela será disposta agora no Parque Rio Branco, representando um amuleto, um ponto que emana vida, cheio da energia que movimenta o mar”, complementa o artista.

As duas obras se relacionam com a natureza e o ambiente do parque, uma com o sol e o movimento dos ventos e outra com a água, visto que o parque abriga a nascente do riacho Rio Branco. "Estou fazendo a curadoria do evento, onde convidei vários artistas para ocupar o parque com suas produções. Neste primeiro momento teremos três murais e 12 esculturas, incluindo as minhas."

"As esculturas e os murais que vão compor nosso projeto são todas ligadas com a temática do local. A expectativa é que o público possa desfrutar de um espaço público mais rico de arte e vida", completa o artista.

"As esculturas e os murais que vão compor nosso projeto são todas ligadas com a temática do local. A expectativa é que o público possa desfrutar de um espaço público mais rico de arte e vida", completa o artista.