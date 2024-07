Prédios que sediavam órgãos de segurança do Ceará já têm nova destinação após chegada do Cisp

Foto: Samuel Setubal CENTRO Integrado de Segurança Pública do Ceará (Cisp) reúne vários órgãos da área

Com o objetivo de promover a integração dos órgãos de segurança do Estado, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) foi inaugurado em novembro do ano passado pelo Governo do Estado.

Para a estrutura localizada no bairro Aeroporto, em Fortaleza, foram transferidos as sedes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar (CMCB) e do Centro de Inteligência do Ceará (CIC).



Mas qual será o destino dos prédios que até então eram sedes dos órgãos de segurança do Estado? No último dia 20 de junho, foi anunciado que a antiga sede da SSPDS — localizada na avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo — receberá um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). A expectativa é de que o campus funcione até o primeiro semestre de 2025. no local, ainda funciona a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Em nota, a SSPDS informou que no “Casarão” — prédio localizado na rua do Rosário, no Centro, que abrigava a sede da Delegacia Geral da Polícia Civil — ainda funcionam os setores administrativos, academia e o Departamento de Assistência Médica e Psicossocial (Damps) da corporação.



A sede do Corpo de Bombeiros também foi transferida para o Cisp, mas o antigo Quartel Central da Corporação, na Jacarecanga, ainda continua sediando a 1ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), assim como o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano (CTDH).



Além disso, o Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota, que o prédio localizado ao lado da Praça Gustavo Barroso (Praça do Liceu) receberá, no futuro, o museu da corporação.



Além do Quartel Central outras estruturas do CBMCE que migraram para o Cisp foram a 7ª Companhia do 1º BBM e o Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi).



O Centro de Inteligência do Ceará é composto por seis agências de inteligências, incluindo a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP). Apesar disso, a sede da SAP continua na rua Tenente Benévolo, no Meireles. O prédio, atualmente, passa por reformas.



A CGD também continua tendo como sede prédio localizado na avenida Pessoa Anta, na Praia de Iracema. O Quartel Geral da Polícia Militar já era localizado ao lado de onde hoje funciona o Cisp. Na vizinhança, também está a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará.