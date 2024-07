Centro de Documentação reunirá arquivos educacionais de mais de 800 escolas no Ceará

Foto: Divulgação/Casa Civil/Helene Santos NOVO Centro de Documentação está localizado em um prédio anexo à sede da Seduc

Um novo espaço para reunir arquivos educacionais foi entregue pelo Governo do Ceará, nessa quarta-feira, 10, em um prédio anexo à Secretaria da Educação (Seduc), no bairro Cambeba, em Fortaleza. O Centro de Documentação e Arquivo em Geral armazenará arquivos de mais de 800 escolas públicas e privadas, que estão sob responsabilidade da Seduc.

Dentre os documentos, estão histórico escolar, certificados e demais arquivos que o público não tem mais acesso nas unidades escolares de origem. Outra atividade de responsabilidade do Centro é atender a população que busca os documentos relacionados às instituições de ensino pelas quais passaram anteriormente e que, porventura, estão fechadas ou em outra situação que os impeça de acessar os documentos no local.

O governador do Estado, Elmano de Freitas, informou que o centro vai buscar armazenar e preservar os documentos para dar mais segurança à população. “Às vezes, a sua escola deixou de funcionar, ela não existe mais e seu histórico escolar está aqui nesse Centro de Documentação. É um centro novo em condições adequadas para a preservação dessa documentação”, disse o governador.

A titular da Seduc, Eliana Estrela, afirmou que o espaço é uma forma de organizar e atualizar os documentos educacionais. Além disso, a expectativa é que, posteriormente, todos os arquivos sejam digitalizados para melhor organização das informações na Seduc. “Temos milhares de documentos aqui, e é um sonho antigo de quem faz parte da educação do Ceará [ter o local]”, afirma.

Ao todo, 14 colaboradores estarão divididos em funções de atendimento ao público, confecção de documentos escolares, pesquisa e distribuição, relatórios anuais e assessoria técnica e orientação de célula. O setor também fará a emissão de documentos, como certidões, históricos e certificados, certidão de tempo de serviço e visto confere – certificação da veracidade das informações apresentadas nos documentos referentes à vida escolar do aluno.



Com investimento de R$ 4,9 milhões, o novo local tem espaço de 2,6 mil metros quadrados (m²) e conta com dois pavimentos, onde serão abrigados a Célula de Documentação Escolar e Normatização da Rede e o Arquivo Geral da instituição.

Além do novo centro, foram entregues 43 novos veículos para dar suporte às atividades das 20 Coordenadorias Regionais do Desenvolvimento da Educação (Credes) e das três Superintendências das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor).

O chefe do Executivo pontuou que o investimento da nova frota e das demais entregas faz parte das ações de acompanhamento periódico e reforço educacional, principalmente, para auxiliar o andamento nas escolas públicas do Estado. “Queremos dar melhores condições de trabalho e conforto para quem se dedica”, disse.

Segundo Gerso Mendes, professor e coordenador da Crede 5, localizado no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, a nova frota aumenta o atendimento às unidades escolares. Na região, há 36 escolas e um Centro Cearense de Idiomas. “A modernização da frota é importante para o nosso serviço de acompanhamento, apoio pedagógico das escolas, inclusive o apoio logístico”, destaca.

Elmano quer construir 138 novas escolas em tempo integral até o fim do ano

Durante a entrega dos novos equipamentos de reforço educacional, Elmano ressaltou uma das metas do Governo do Estado até o fim da sua gestão: a universalização do tempo integral no Ceará. O chefe do Executivo afirmou que quer, até o fim deste ano, construir 138 novas escolas de ensino médio em tempo integral para alcançar a meta de 100% dos estudantes nesse modelo até 2026.

Em junho passado, o Ministério da Educação (MEC) e o Governo do Estado anunciaram o lançamento de editais para a construção de 38 novas escolas em 36 municípios cearenses. Anteriormente, em março deste ano, outras 29 escolas haviam sido anunciadas para compor o novo modelo de educação no Estado.

Segundo Elmano, do total das 138, atualmente, 30 estão em construção e mais 37 estão em processo de licitação. O projeto dos terrenos das demais está em andamento. “Eu quero até o fim do ano dar ordem de serviço e construir as 138 escolas novas. É um passo muito importante, é nós atingimos a meta de ter todos os nossos jovens estudando em escola de tempo integral”, disse o governador do Estado.

Atualmente, o Estado tem 75% das escolas em tempo integral e tem a meta de atingir, até 2026, 100% das instituições nessa modalidade. Ao todo, são 512 escolas em Tempo Integral, com o atendimento de 177.872 alunos. Do total de unidades de ensino, são 367 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs), 132 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs), 12 Escolas do Campo, além de uma Escola Família Agrícola (EFA).