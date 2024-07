Cidade Mais Infância amplia funcionamento nas férias escolares

Foto: FERNANDA BARROS CIDADE Mais Infância fica no Centro de Eventos

A Cidade Mais Infância, que funciona no Centro de Eventos, em Fortaleza, teve o horário de funcionamento ampliado para quarta a domingo, das 13 às 18 horas durante as férias de julho. O equipamento da Secretaria da Proteção Social (SPS), em Fortaleza, tem 33 espaços com 54 atividades voltadas para o público infantil.

Bases das polícias civil e militar, escola pública, hospital, casa do artista, museu da paleontologia, estúdio de TV, metrô, aeroporto e outros espaço. Trata-se de uma cidade pensada para socialização, aprendizado e lazer das crianças.

A titular da SPS, Onélia Santana, diz que as atividades desenvolvidas envolvem arte, cultura e esporte para tornar as crianças protagonistas de suas próprias histórias. “Aqui são vários aspectos voltados para o desenvolvimento da infância. Desde a solidariedade, porque a entrada das crianças são quatro quilos (kg) de alimento, a socialização e o convívio com outras crianças, e sobretudo um espaço de lazer, que é necessário para o desenvolvimento dos pequenos.”

Por entre os espaços, crianças com seus pais ou acompanhantes desfrutavam das dinâmicas e atividades ofertadas na tarde dessa quarta-feira, 9. Passeavam nos carrinhos, tinham “aulas de direção” com o Detran e, caso fossem aprovadas, iam direto ao Vapt-Vupt para retirar a habilitação.

Em visita ao espaço com suas colegas de escola, Maria de Araújo, de 10 anos, achou a Cidade mais Infância uma experiência interessante por ser cheia de locais para aprender e brincar. “Eu gosto muito de aprender sobre as coisas e são muitas as coisas que a gente pode fazer por aqui, a gente interage, ajuda a diminuir a timidez e é bem divertido”, disse. Maria conta também que a parte que mais gostou foi do hospital e que pensa em um dia atuar na área da saúde.

A entrada na Cidade Mais Infância é gratuita para Grupos organizados por escolas públicas, beneficiários dos programas sociais do Governo do Ceará (Cartão Mais Infância, Ceará Sem Fome e Vale Gás Social), beneficiários do Cadastro Único(CadÚnico), do Governo Federal. Também têm acesso grátis crianças com deficiências, com neurodivergências, ONGs e projetos sociais.

Para crianças de escolas privadas e turistas, a entrada são quatro quilos de alimento não perecível por criança.

Serviço

Cidade mais Infância

Onde: Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz. Fortaleza (CE)

Horário de funcionamento: Das 13 às 18 horas, com entrada somente até às 16 horas

Nas férias escolares, a Cidade mais Infância funciona de quarta a domingo