Festival Halleluya terá mais de 100 agentes de segurança durante os cinco dias de evento

Foto: Aurelio Alves Halleluya inicia na quarta-feira, 17 de julho

Mais de 100 agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Guarda Municipal (GMF) atuarão na segurança durante as cinco noites de celebração do Helleluya. O maior festival de música e entretenimento católico da América Latina será realizado nos próximos dias 17 a 21 de julho, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), no bairro Castelão, em Fortaleza.

“Nós sofremos muito com a violência e com a pobreza absoluta em Fortaleza. Também enfrentamos altos índices de adicção na nossa Cidade. O Halleluya, através de suas diversas atividades, combate diretamente a violência, pois semeia esperança e paz”, comentou o padre Silvio Scopel, assistente local da Comunidade Shalom em Fortaleza, durante apresentação do plano de operações para o Festival, nesta sexta-feira, 10.

Para o evento, também serão ofertados quatro ônibus extras saindo do Terminal da Parangaba nos dias do evento para facilitar a mobilidade dos visitantes.

Coletiva para divulgação do plano de operação para o Halleluya 2024 ocorreu nesta quarta-feira, 10 Crédito: Lara Vieira/O POVO

Policiamento

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), uma média de 90 policiais estarão em serviço em cada dia do evento. O policiamento contará com viaturas nas vias de acesso, principalmente nas avenidas Alberto Craveiro e Silas Munguba.

Dentro da Cidade da Paz (Arena Halleluya), também haverá policiamento a pé, com o apoio de motocicletas e também com equipes do policiamento especializado, como a guarda montada e da Polícia Militar Ambiental. Conforme a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), também estão alocados um efetivo diário de 20 guardas municipais para atuação no evento.

Mobilidade

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estará atuando todos os dias nas vias de acesso ao Halleluya. A operação terá início às 15 horas de cada dia, com a coibição de estacionamento irregular no entorno do evento e apoio à travessia de pedestres nas avenidas Alberto Craveiro e Dr. Silas Munguba.

"A orientação é que os veículos particulares acessem ao local pela Av. Alberto Craveiro. O único bloqueio previsto é na rua Corumbá e na rua Antônio Ferreira, a partir das 16 horas", informou a AMC. A atuação do órgão só acaba após a dispersão total do público.

Operação de trânsito Halleluya 2024 Crédito: AMC/Reprodução

Além disso, a Etufor divulgou que quatro linhas de ônibus extras serão ofertadas todas as noites saindo do Terminal da Parangaba com destino ao Condomínio Espiritual Uirapuru.

Conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as linhas funcionarão entre 18 e 2 horas, nos dias de quarta, quinta e domingo. Na sexta e no sábado, quando a movimentação é maior, o horário será estendido até às 4 horas da madrugada.

Outras 16 linhas de ônibus que normalmente possuem paradas próximas ao evento:

024 Antônio Bezerra / Lagoa / Unifor 10 (apenas dias úteis)

041 Parangaba / Oliveira Paiva / Papicu

049 Siqueira/Oliveira Paiva/Washington Soares (apenas dias úteis)

306 Passaré/Via Cj Sumaré/Parangaba

309 Conj. Sumaré / Parangaba

311 Castelão / Parangaba

312 Dias Macedo / Parangaba

321 Jardim União / Parangaba

352 Solar das Águas/Green Park/Parangaba

391 Passaré / Parangaba

603 Jardim União / Centro

605 Conj. José Walter / BR 116 / Av. I

606 Conj. José Walter / BR 116 / Av. N

633 Passaré / Centro

666 Jardim Castelão / Centro

680 José Walter/Papicu/Cidade Jardim

Da mesma forma, as linhas de ônibus que operam durante a madrugada (Corujões) também podem ser uma opção para quem deixa o evento. São elas:

034 - Corujão Av. Paranjana I

035 - Corujão Av. Paranjana II

Integram no Terminal Parangaba:

036 Corujão / Conj. Ceará / Papicu / Montese

048 Corujão Parangaba / Papicu

063 Corujão Bom Jardim

095 Corujão / Conj. Pref. José Walter

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE) estará presente no evento com três viaturas da Corporação, que estarão situadas ao lado do palco principal (Alive). Os veículos serão dedicados a possíveis ocorrências de resgate, combate a incêndio e comando. Por noite, 18 agentes do CBM estarão em atuação no local.

Acessibilidade

O evento também conta com uma área para pessoas com deficiência (PCD). O espaço, localizado próximo ao palco principal e ao lado do Lounge Halleluya, possui área acessível com rampas, áudio descrição, folhetos em Braille, além de intérpretes de Libras.

Solidariedade

Como em outras edições, equipes do Hemoce estarão durante todos os dias do evento recebendo os voluntários para doação de sangue. Para fazer uma doação, é preciso apresentar documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos, estar saudável e alimentado, e ter idade entre 16 e 69 anos.

Menores de 18 anos precisam de autorização do responsável legal para doar. Esse termo de consentimento está disponível no site do Hemoce e também estará disponível no posto de evento.

“O Halleluya nos ajuda na manutenção do nosso estoque durante o período de férias, quando a população acaba dando férias à solidariedade. Então, convidamos não só quem vai estar no evento, mas também quem mora no entorno a vir fazer sua doação”, comenta Nagela Lima, coordenadora da captação de doadores do Hemoce.

Além da doação de sangue, a organização do Halleluya incentiva a doação de alimentos. Os participantes podem doar, em todas as noites de evento, 1 kg de alimento não perecível.

Confira a programação do Halleluya 2024:

Na edição de 2024, o Festival conta com duas novas atrações: frei Gilson e padre Marcelo Rossi. A entrada é gratuita.





Quarta-feira, 17

Missa com padre Antônio Furtado

Shows: Yuri Costa

Gabriela de Sá

Juninho Cassimiro



Quinta-feira, 18

Missa com dom José Negri

Shows: Suely Façanha

Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha - Exército de Deus

Flávio Vitor Jr

Irmã Kelly Patrícia e o Exército de São Miguel



Sexta-feira, 19

Shows: Thiago Brado

Adriana Arydes

Padre Fábio de Melo

Adoração e Vida (com Walmir Alencar)



Sábado, 20

Missa com dom Gregório Paixão

Shows: Naldo José

Missionário Shalom

Frei Gilson

Cosme

Sopragod



Domingo, 21

Missa com padre Marcelo Rossi

Shows: Davidson Silva

Fraternidade São João Paulo II

Atualizada às 14h30min