Férias em Fortaleza: quais os locais ideais para piqueniques

Foto: FÁBIO LIMA PIQUENIQUE em família no Parque Adahil Barreto

O período de férias escolares é uma oportunidade para o merecido descanso e para usufruir de um tempo de qualidade com a família ou com as pessoas de convívio cotidiano. Uma ideia de programa é separar uma toalha de mesa bonita, escolher lanches mais leves e admirar a natureza no fim de tarde. Em Fortaleza, não faltam opções ao ar livre para fazer os piqueniques.

O contato com a beleza natural – que por muitas vezes passa despercebida – pode criar boas memórias. A jornalista Sara Rebeca Aguiar conta que gosta de levar seus filhos, Gabriel, de 12 anos, e Lucas, de 9, para piqueniques em família desde que eles eram mais novos.

“Eu os estimulo a estar mais perto do verde desde cedo. Invento sempre passeios com muitas árvores, rios, mar, porque moramos em apartamento, então não dá para curtir ao ar livre no prédio onde moramos. Eu acredito muito nos efeitos positivos do tempo que passamos ao ar livre para a saúde física e mental de crianças e adultos”, relata.

Ela conta que quando os meninos passam algum tempo sem ir para parques e praças, eles mesmos pedem por um momento desses em família.

“Aqui no prédio tem um parquinho pequeno e um bocadinho de grama, mas, durante a pandemia, foi o suficiente para eu inventar um piquenique ao redor. A gente descia e tentava inventar um espaço confortável para pegar sol e brincar”, detalha.

Sara ainda não montou o calendário das férias deste ano, mas deve incluir esse tipo de passeio. "Vivendo um dia por vez porque eu trabalho e estudo. Estou tentando nos organizar também pela programação dos equipamentos públicos, mas vamos sim”, diz.

Em Fortaleza, praças públicas e parques são opção para os piqueniques. É importante ter em mente a necessidade de lanchinhos leves, como frutas, sucos naturais e biscoitos. A água é essencial e o café é uma boa opção para os adultos. Iogurtos, bolos e pães também podem figurar no cardápio.

É importante que os alimentos sejam levados em seus depósitos próprios, e as embalagens de plástico, ou qualquer outra coisa levada para descarte, sejam guardadas dentro dos compartimentos para evitar sujar o ambiente.



Onde fazer piquenique em Fortaleza

Parque Rachel de Queiroz | rua Edgar Falcão, Presidente Kennedy



Cidade da Criança | avenida Visconde do Rio Branco, 922 - Centro

Passeio Público | Praça dos Mártires | Centro

Casa de José de Alencar | avenida Washington Soares, 6055 - José de Alencar

Floresta do Curió | avenida Professor José Arthur de Carvalho, 644-1002 - Lagoa Redonda

Parque Dom Aloísio Lorscheider | avenida Bernardo Manoel - parque Dom Aloísio Lorscheider, Itaperi

Ecopoint Parque Ambiental e Zoológico | avenida Senador Fernandes Távora, 387 - Jóquei

Parque da Longevidade Fernando Dias Macêdo | rua Zeza Pontes, 168 - Engenheiro Luciano Cavalcante

Parque do Cocó | Av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó

Parque Adahil Barreto | Rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres

Praia de Iracema | Avenida Beira Mar