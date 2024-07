Região do Barroso tem dois dias com tiroteios

Pelo segundo dia consecutivo, a região que engloba os bairros Barroso e Passaré, em Fortaleza, registrou tiroteios motivados pela disputa entre facções criminosas. Na noite dessa quarta-feira, 10, criminosos entraram em confronto com policiais militares.

O POVO apurou que, durante patrulhamento no Barroso, por volta das 23h45min, uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) se deparou com dois homens em uma motocicleta que estava sem placa. Os PMs deram voz de parada, mas o garupeiro teria tentado atirar contra a composição.

Os agentes reagiram e um deles foi atingido nas costas. Alber Kallil Oliveira Lopes, 19 anos, e Deyvisson Ferreira Luca foram presos. Com eles, um revólver calibre 38 foi apreendido.

Já na comunidade do Gereba, a Polícia Militar relatou que criminosos dispararam contra uma composição do 19º Batalhão, que reagiu. Coquetéis molotov foram apreendidos, mas nenhum suspeito foi preso.

Na noite de terça-feira, 9, confrontos já haviam sido registrados no Barroso II. Moradores registraram em vídeo diversos disparos de arma de fogo sendo efetuados. Um homem de 31 anos foi morto

na ocasião.

Nenhum suspeito do crime foi localizado. "As investigações seguem a cargo da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) da PCCE, que realiza diligências visando elucidar o caso", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O POVO apurou que o conflito opõe integrantes das facções Comando Vermelho (CV) e Massa Carcerária.

(Com Dayanne Borges)