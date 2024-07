Superprédios levam bombeiros a ajustar regras de prevenção de incêndios

Foto: FÁBIO LIMA PRÉDIOS residenciais devem se adequar a sistemas de combate a incêndio e rotas de fuga conforme altura da edificação e características de construção

Os prédios residenciais precisam de ações específicas para prevenção de incêndios. Tais edificações concentraram 14,3% das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) em 2023, com 2.132 incêndios. Para edifícios mais altos, a Corporação atualizou regras para resguardar vidas e patrimônio em caso de acidentes com fogo.

Pensando nas tendências do mercado imobiliário, que aposta na construção de prédios de mais de 100 metros de altura em Fortaleza, equipes do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi) visitaram a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina — capital nacional dos "superprédios" —, para pesquisar sobre as regras de prevenção de incêndios nos imóveis desse estilo, muito comuns no local.

O capitão Filipe Bentemuller, chefe da célula de pesquisa do Cepi, explica que há critérios específicos para cada tipo de prédio, dependendo das características de construção, como a quantidade de pavimentos e a altura da edificação. São estes fatores que vão definir o uso de extintores, hidrantes, saídas de emergência, detectores e alarmes de incêndio, brigadas, entre outros fatores.

A norma técnica que dita essas regras foi atualizada em março de 2024. Em prédios com mais de 100 metros, será obrigatória a instalação de detectores de incêndio em todos os cômodos dos apartamentos, menos nos banheiros. Os sprinklers, aqueles chuveiros automáticos para combate de incêndio, também seguirão a mesma regulamentação. Em prédios de 30 a 100 metros de altura, os dispositivos só são obrigatórios em espaços de uso comum.

Para a arquiteta Isabella Cantal, conselheira titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE), a adoção das novas regras é essencial, pois é fruto de estudos criteriosos do setor de engenharia do CBMCE.

“A razão da adoção dessa medida se dá devido ao grau de dificuldade do combate ao incêndio em casos de sinistros dessa natureza. A depender da altura, é provável que a escada do Corpo de Bombeiros não atinja o ponto mais alto do prédio, por exemplo. A evacuação dos ocupantes e vítimas também é mais complicada, demorada e dificultosa”, diz.

A maior escada mecânica do mundo atinge 68 metros de altura, bem menos que muitos dos superprédios que estão sendo construídos na orla de Fortaleza. O CBMCE conta com uma escada magirus que atinge 42 metros, sendo a maior do Nordeste.

Isabella explica que o fluxo de pessoas na hora de um incêndio é maior, com todas acessando a mesma rota de fuga. A abertura das portas de saída e o tipo de escada também é calculado pela altura e quantidade de pessoas que utilizam o prédio.

Cartilha traz dicas de segurança para prédios residenciais

Realizar manutenções, verificar validade de extintores, conferir rotas de fuga e adequação das maçanetas das portas de emergência são importantes medidas para garantir a segurança em situações de incêndio em qualquer prédio residencial.

Para alertar e educar a população sobre os cuidados necessários nesses imóveis, o CBMCE lançou uma cartilha com dicas. O capitão Filipe Bentemuller, chefe da célula de pesquisa do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio, explica que a cartilha traz informações sobre os principais causadores de acidentes em apartamentos residenciais, como o gás de cozinha (GLP) e fios elétricos.

“É preciso sempre observar a validade da mangueira do gás de cozinha, se está dentro do prazo, se há rachaduras, se não está ressecada, para não ter vazamento de gás. Na parte de descargas elétricas, tem dicas sobre sempre verificar o estado dos fios e cabos, sobre ter vários equipamentos ligados na mesma tomada, para evitar curto-circuito e um princípio de incêndio”, afirma.



Além de cuidados individuais de cada morador, a cartilha chama atenção para a necessidade de manter o prédio dentro das normas técnicas do Corpo de Bombeiros. Todas as edificações precisam ter um Certificado de Conformidade, garantindo que há sistemas de prevenção e combate a incêndios. No caso de prédios residenciais, a cada quatro anos ele precisa ser renovada.

“Toda edificação precisa ter fiscalização do Corpo de Bombeiros. A vistoria é obrigatória”, afirma. Apenas a partir da vistoria é possível emitir o Certificado de Conformidade. Edifícios com mais de três pavimentos e/ou 750 metros quadrados de área construída precisam ainda apresentar um projeto de combate a incêndio.