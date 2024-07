Casal mineiro suspeito de lavar dinheiro oriundo de golpes na Europa é alvo de operação

Foto: Divulgação/ Polícia Civil do Ceará Carros das marcas Land Rover e Hilux também foram confiscados pela Polícia. Casal ostentava vida de luxo

Casal foi alvo de busca e apreensão em um condomínio de luxo no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, na última quinta-feira, 11. O casal, que é natural de Governador Valadares, em Minas Gerais, é suspeito de vir ao Ceará para lavar dinheiro oriundo de golpes na Europa.

As informações da operação policial foram divulgadas pelo delegado-adjunto Jailton Rodrigues, da Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD), em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 12.

Durante a ofensiva, o imóvel de luxo do casal foi sequestrado e diversas joias de ouro também foram apreendidas. Bolsas de luxo, celulares e mais de 20 cartões de crédito foram recolhidos. Carros das marcas Land Rover e Hilux também foram confiscados pela Polícia. O valor total em bens apreendido é de cerca de R$ 6 milhões

Durante a operação, o homem, um ex-jogador de futebol de 32 anos, foi preso por porte ilegal de arma. Os crimes realizados pelo casal consistiam em fraudar cartões no Reino Unido. “Eles se utilizavam de dados de terceiros, realizavam a emissão de cartões falsos e com isso faziam as transações financeiras, a fim de esconder quem era o verdadeiro destinatário do numerário", explica o delegado Jailton Rodrigues.

A fraude foi identificada pelas vítimas e comunicada às operadoras de cartão. A partir disso, a instituição financeira gerou uma lista com diversas fraudes. Durante a coletiva, realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), Jailton Rodrigues revelou que a lavagem de dinheiro fraudulento acontecia também por meio da construção civil.

O casal teria decidido morar no Ceará por ser um local agradável para lavar o dinheiro em imóveis e carros de luxo. Eles abriam contas em nome de pessoas jurídicas para ocultar o patrimônio adquirido com a prática criminosa.

Também moraram em outros estados do Brasil, como Amazonas e Espírito Santo, e em vários países, como Portugal e Reino Unido. De acordo com um relatório de informação financeiro do banco Wise, foram apontados indícios de fraudes em várias partes do mundo.

O suspeito já tinha passagem na Polícia e era condenado por estelionato e outros crimes de fé pública.

A operação foi coordenada pela DCLD, que integra o Departamento de Recuperação de Ativos (DRA), e contou com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

A delegada Ivana Marques revelou que esta foi a primeira fase da operação e que a ofensiva ainda não foi nomeada. “O objetivo é desarticular esses grupos através da asfixia financeira. Pela identificação dessas movimentações ilegais financeiras a gente busca desarticular.”

A Polícia chegou ao casal suspeito a partir de denúncias anônimas por causa da ostentação dos bens de luxo. Conforme a Polícia, o casal tinha uma renda declarada de R$ 3 mil, valor incompatível com o padrão de vida levado pelos suspeitos.

A Polícia Civil continua em investigações para identificar possíveis envolvidos no esquema de golpes e lavagem de dinheiro.