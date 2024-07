Ceará registra 5ª chacina de 2024 em novo fim de semana violento

Foto: WhatsApp/ O POVO Chacina em Limoeiro do Norte que deixou 4 vítimas e uma pessoa baleada

Quatro homens foram mortos e uma mulher foi baleada dentro de uma casa no Sítio Canafístula, zona rural de Limoeiro do Norte, na madrugada deste domingo, 14. A chacina, a quinta que acontece no Ceará em 2024, foi em mais um fim de semana violento no Estado, com crimes registrados em Fortaleza, na Região Metropolitana (RMF) e no Interior.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), apenas uma das pessoas que morreram na ação havia sido identificada formalmente até a tarde de ontem, sendo um homem de 23 anos que possuía registro criminal por porte ilegal de arma de fogo.

Horas depois da ação em Limoeiro, um dos suspeitos foi localizado e autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O homem tem 24 anos e já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, crime contra a fé pública e roubo a residência. Um outro suspeito também chegou a ser localizado, mas ao notar a presença policial efetuou disparos contra agentes, que revidaram. Ele foi baleado e encaminhado para um hospital, mas não resistiu.



O governador Elmano de Freitas (PT) usou as redes sociais, ainda no período da manhã de ontem, para lamentar a chacina e informar que Roberto Sá, o titular da SSPDS, acompanha os casos. Essa é a segunda chacina que acontece na gestão do secretário, que assumiu a pasta de segurança no último dia 3 de junho.

A chacina anterior no Estado foi a registrada no dia 20 de junho, em Viçosa do Ceará, quando oito pessoas foram mortas. As demais ocorrências desse crime em 2024 foram em Caucaia, Aracoiaba e Cascavel, cada uma deixando quatro vítimas.

Horas depois da ação em Limoeiro, na tarde de ontem, uma tentativa de chacina foi registrada em uma via pública no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. Na ocasião, um homem e uma mulher morreram após serem alvos de disparos de arma de fogo e duas outras pessoas ficaram feridas.

No último sábado, 13, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, um soldado da Polícia Militar do Estado, identificado como David dos Santos Silva, de 30 anos, morreu após ser baleado e atacado com um machado. O crime foi no bairro Marechal Rondon. Ele era lotado no Motopatrulhamento.



Ainda na Capital, na noite da sexta-feira, 12, um motorista de ônibus foi atingido de raspão por um disparo de arma de fogo, feito por um criminoso durante assalto que ocorreu dentro de um veículo da linha 026 - Antônio Bezerra/Messejana. O condutor teve escoriações leves e nenhum passageiro ficou ferido.

As ações criminosas se estenderam ao norte do Estado, deixando rastros de sangue no município de Itarema, a 204 km de Fortaleza. Somente entre quinta e sexta-feira, crimes naquela cidade do Litoral Oeste deixaram duas pessoas mortas e quatro pessoas baleadas, entre elas uma criança.



O Ceará passou por ondas de violências em fins de semana anteriores, no mês de junho. Em um cenário mais amplo, dados da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apontam que ocorreram 1.714 assassinatos entre janeiro e junho de 2024 no Estado, o maior índice registrado no período desde o primeiro semestre de 2020 - quando foram contabilizados 2.245 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).

Os números são indicados pelo pesquisador Ricardo Moura, do Laboratório de Estudos da Violência, da Universidade Federal do Ceará (LEV/UFC), em coluna publicada nesta edição do O POVO. Conforme Moura, o cenário "acende um alerta sobre a sustentabilidade da política de segurança pública do governo Elmano".

Policial é o 12º assassinado este ano; SSPDS aponta 10 casos

Um dos suspeitos de praticar o homicídio do policial militar David dos Santos Silva, em Caucaia, no sábado, 13, foi capturado neste domingo, um dia após o crime. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas. “Que esse criminoso capturado pague severamente na Justiça pela barbaridade cometida (...) Minha solidariedade aos familiares e amigos de David”, disse o chefe do Executivo em publicação nas redes sociais.

Levantamento feito pelo O POVO indicava 11 policiais assassinados em 2024, até o dia 10 de junho último. Número é maior que o total de registros de todo o ano passado. O balanço considerou dados fornecidos pela SSPDS através da Lei de Acesso à Informação (LAI) e consultas ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Junto ao ano de 2020, que registrou o mesmo quantitativo, dado foi o maior identificado no período desde 2018, em que houve 13 óbitos do tipo.

Já para a SSPDS, de janeiro a junho de 2024 aconteceram 11 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIS) contra policiais militares. Em nota, a pasta destacou também que, junto às suas instituições vinculadas, "não mede esforços para elucidar os casos" e prender os suspeitos.

De acordo com a SSPDS, em 2023 um total de 3.881 policiais militares concluíram o curso Abordagem Policial e Tiro Defensivo, promovido pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp). Além disso, a pasta destacou que os profissionais são capacitados acerca de protocolos de sobrevivência policial em situações de riscos durante os períodos de folga, sendo instruídos a como agir em ações preventivas, em procedimentos ao sair de casa, no manuseio de armas de fogo e algemas, entre outros. (Com informações da repórter Dayanne Borges)