Férias no Cocó tem zumba, arvorismo e piquenique

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-07-2024: Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA) abre a temporada de Férias no Parque com algumas famílias e crianças com oportunidade de reaproximar-se da natureza, durante atividades de lazer, recreação e esportes no Parque do Cocó. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Para aproveitar os domingos de julho, mês das férias, o Parque do Cocó recebe as ações do projeto "Férias no Parque". A programação, como recreação infantil e dança de zumba, teve início ontem e se repete todos os domingos até o início de agosto, das 7h às 12h.

A família de Lourenza Sousa, 45, se divertiu na tirolesa, fez massagem e trouxe uma bola para brincar na grama. "Acho interessante e acessível, especialmente nas férias com crianças, onde os custos podem ser altos", diz a moradora da Vila Peri.

O local recebe atividades gratuitas, como recreação mediada por instrutores, corridinha, pula-pula, arvorismo e pintura de rosto. Já os jovens e adultos podem participar de atividades como zumba, ritmos, dança de salão e massoterapia.

Os shows no Cocó são evitados em decorrência do plano de manejo, que veta barulhos excessivos. Atividades sonoras, como zumba e os shows infantis, são realizados com altura moderada.