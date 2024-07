Policial é 12º assassinado este ano

Um dos suspeitos de praticar o homicídio do policial militar David dos Santos Silva, em Caucaia, no sábado, 13, foi capturado neste domingo, um dia após o crime. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas. "Que esse criminoso capturado pague severamente na Justiça pela barbaridade cometida (...) Minha solidariedade aos familiares e amigos de David", disse o chefe do Executivo em publicação nas redes sociais.

Levantamento feito pelo O POVO indicava 11 policiais assassinados em 2024, até o dia 10 de junho último. Número é maior que o total de registros de todo o ano passado. O balanço considerou dados fornecidos pela SSPDS através da Lei de Acesso à Informação (LAI) e consultas ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Junto ao ano de 2020, que registrou o mesmo quantitativo, dado foi o maior identificado no período desde 2018, em que houve 13 óbitos do tipo.

Já para a SSPDS, de janeiro a junho de 2024 aconteceram 11 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIS) contra policiais militares. Em nota, a pasta destacou também que, junto às suas instituições vinculadas, "não mede esforços para elucidar os casos" e prender os suspeitos.

De acordo com a SSPDS, em 2023 um total de 3.881 policiais militares concluíram o curso Abordagem Policial e Tiro Defensivo, promovido pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp). Além disso, a pasta destacou que os profissionais são capacitados acerca de protocolos de sobrevivência policial em situações de riscos durante os períodos de folga, sendo instruídos a como agir em ações preventivas, em procedimentos ao sair de casa, no manuseio de armas de fogo e algemas, entre outros.