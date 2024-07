A Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) abre de 5ª a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Acesso de menores de 12 anos só é permitido com acompanhamento de pais ou responsável.

Programação: Instagram @pinacotecadoceara ou o site pinacotecadoceara.org.br.

O Museu da Imagem e do Som-MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) funciona na 4ª e 5ª, das 10h às 17h30min, e 6ª a domingo, das 13h às 19h30min, também com entrada grátis.

Programação: Em redes sociais como @mis_ceara e no site mis-ce.org.br.