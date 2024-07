Oncologia do Hospital Regional do Sertão Central é implantada com foco em atendimento inicial de adultos

Foto: Reprodução/Secretaria de Saúde do Estado do Ceará Unidade será a segunda da rede estadual a oferecer tratamento contra o câncer

O Hospital Regional do Sertão Central (SRSC), localizado em Quixeramobim, município distante 212 quilômetros (km) de Fortaleza, passou a atender pacientes oncológicos nessa segunda-feira, 15. Adultos que residem na região e estão em atendimento inicial serão o público prioritário dos serviços. Já aqueles que começaram o tratamento oncológico nos hospitais de Fortaleza seguem sendo atendidos na Capital.

O público oncológico infantil, por sua vez, continuará sendo atendido pelo Hospital Infantil Albert Sabin e Centro de Oncologia (Crio), ambos localizados em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), 20 municípios no interior do Estado terão os serviços de prevenção e combate ao câncer reforçados, são eles:

Boa Viagem

Canindé

Caridade

Itatira

Madalena

Paramoti

Banabuiú

Choró

Ibaretama

Ibicuitinga

Milhã

Pedra Branca

Quixadá

Quixeramobim

Senador Pompeu

Solonópole

Aiuaba

Arneiroz

Parambu

Tauá

As mais de 600 mil pessoas beneficiadas pela unidade hospitalar terão acesso a serviços de oncologia clínica, atendimento ambulatorial, tratamento especializado, atendimento hospitalar, laboratório, imagenologia, procedimentos cirúrgicos, ginecologia e mastologia, quimio e hormonioterapia.

Contudo, vale ressaltar que o acolhimento na unidade é regulado, ou seja, para que o paciente tenha acesso aos serviços é necessário procurar, preliminarmente, uma unidade de saúde ou hospital do município onde ele reside e ser encaminhado, posteriormente, ao HRSC.

O Hospital Regional recebeu mais de R$ 11 milhões em investimentos. De acordo com a Sesa, cerca de 1.210 novos pacientes devem ser atendidos no HRSC até dezembro, uma média de 242 pessoas por mês.

A previsão é que, de julho a dezembro sejam realizados 2.650 procedimentos de quimioterapia; 795 cirurgias de câncer; 600 ultrassonografias; 300 endoscopias/colonoscopias; e 600 exames de anatomia patológica. As cirurgias serão realizadas de segunda a segunda mediante agendamento após diagnóstico e definição médica.

Para atender às demandas, o Hospital Regional do Sertão Central dispõe de 25 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e administrativos. Além dos serviços voltados ao tratamento contra o câncer, a unidade hospitalar é referência em atendimento ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) agudo e subagudo.

A inauguração

A unidade é a segunda do tipo no Ceará e deverá somar esforços com o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), que já ofertava o serviço para os 20 municípios beneficiadas.

A inauguração no HRSC contou com a presença de deputados estaduais, da titular da Sesa, Tânia Mara e do governador do Estado, Elmano de Freitas. Durante a entrega, Elmano reforçou a importância do atendimento na região e afirmou que um ramal de poli traumatologia deve ser inaugurado até o dia 19 de agosto. “As pessoas poderão ter no HRSC consulta, tratamento, quimioterapia e, no futuro, queremos que também tenha radioterapia. Nós queremos fazer de Quixeramobim o grande centro de tratamento do câncer do Ceará. O HRSC é o mais central do estado, todas as regiões estão próximas”, destacou Elmano de Freitas

Colaborou o repórter Kleber Carvalho/ Especial para O POVO