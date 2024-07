Com 22,3 °C, Fortaleza registra menor temperatura do ano

Foto: Aurelio Alves Temperaturas baixas foram causadas por céu sem núvens

Fortaleza registrou nessa terça-feira, 16, a manhã mais fria do ano. Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com 22.3°C de temperatura, a cidade superou a marca registrada no último dia 11 de fevereiro, quando os termômetros na Capital atingiram 22.5°C, também nas primeiras horas.

Em relação a sensação térmica, forma como nossos sentidos percebem a temperatura do ar, a mínima da terça chegou a bater os 21.9°C por volta das 6 horas. Conforme indicou Vinicius Oliveira, meteorologista da Funceme, existe possibilidade de temperaturas baixas também serem notadas em Fortaleza na manhã desta quarta-feira, 17.

“A previsão também indica predominância de céu limpo. Já a partir de quinta-feira, há uma expectativa de aumento na nebulosidade, o que deve reduzir essa amplitude térmica, tornando as temperaturas mínimas e máximas menos expressivas”, diz Vinicius Oliveira.

De acordo com a Funceme, o índice mais ameno na Capital e em todo o Ceará foi causado por uma baixa nebulosidade, que propiciou o aumento da amplitude térmica.

“É normal a partir do momento em que temos uma previsão de céu sem nuvens durante a madrugada. Por consequência, temos uma amplitude térmica maior e muita perda de radiação noturna. Com isso acabam tendo bastante temperaturas mínimas no Estado”, explica o meteorologista da Funceme.

Além da baixa temperatura, outro fator que substituiu os ventiladores por cobertores durante as primeiras horas de ontem foi a sensação térmica, impulsionada pelas fortes rajadas de vento, que atingiram até 50 quilômetros por hora (km/h) no litoral do Estado.

“A sensação térmica considera outros fatores, como umidade relativa do ar e velocidade do vento. Como nós temos ainda ventos um pouco mais fortes, isso causa uma sensação térmica menor”, completa Oliveira.

Se na Capital os índices pegaram muitos de surpresa, no interior e áreas serranas, a situação tem sido mais corriqueira. Desde o início de julho, regiões como a Serra da Ibiapaba e o Sertão Central e Inhamuns têm colecionado as menores temperaturas do Estado.

Também motivadas por fatores como a ausência eventual de nuvens, baixa umidade, altitude, entre outros; os locais têm registrado índices em torno dos 15°C, como visto ontem em Parambu, cidade a 405 km de Fortaleza, que obteve a menor temperatura do dia no Ceará.

Outros destaques foram as cidades de São Benedito, na Serra de Ibiapaba, com 15,7°C, e Poranga, no Sertão de Crateús, que contabilizou 16,3°C.

Previsão do tempo para o Ceará

Para esta quarta-feira, 17, o Ceará deve ter predomínio do céu sem nuvens em todas as macrorregiões. A previsão de temperaturas mínimas fica entre 15°C e 17°C para as regiões de serra das macrorregiões do Maciço de Baturité, Cariri, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, e temperaturas máximas entre 33°C e 36°C para as macrorregiões da Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte.

Para a quinta-feira, 18, o céu passará a variar de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões. Os ventos devem bater 40 km/h, com rajadas na faixa litorânea e na serra da Ibiapaba.