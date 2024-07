Festival Halleluya 2024 começa hoje com celebração eucarística

Foto: Samuel Setubal O Festival Halleluya acontece anualmente no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU)

A partir das 18 horas desta quarta-feira, 17, os olhares se voltam para o Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), no avenida Alberto Craveiro, no bairro Castelão, para a edição 2024 do Festival Halleluya. A programação vai até o domingo, 21, e contará com atrações divididas para os palcos Adventure e Alive.

A agenda do festival começa com a celebração eucarística presidida pelo padre Antonio Furtado, às 19 horas, e logo em seguida o público desfruta dos shows de Yuri Costa, Gabriela de Sá e Juninho Cassimiro no palco Alive e de Basílica e Banda Lisieux no palco Adventure.

Durante todos os dias de evento, as atividades do festival iniciarão às 18 horas. Haverá show do padre Fábio de Melo na sexta-feira, e missa celebrada por padre Marcelo Rossi no encerramento do evento. O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, presidirá a missa do sábado, 20. Confira a programação:

Quarta-feira, 17 de julho

Missa com Padre Antonio Furtado

Yuri Costa

Gabriela de Sá

Juninho Cassimiro

Quinta-feira, 18 de julho

Missa com dom José Negri

Suely Façanha

Dj Angelus

Ir. Kelly Patrícia

Flávio Vitor

Sexta-feira, 19 de julho

Missa com dom José Domingo Ulloa Mendieta

Thiago Brado

Adriana Arydes

Padre Fábio de Melo

Adoração e Vida

Sábado, 20 de julho

Missa com dom Gregório Paixão, OSB

Naldo José

Missionário Shalom

Frei Gilson

Cosme

Supragod

Domingo, 21 de julho

Missa e louvor com Padre Marcelo Rossi

Davidson Silva

Fraternidade João Paulo II

Na Cidade da Paz, onde o festival acontece, o público pode usufruir ainda dos espaços da Arena Halleluya, que são o Espaço da Misericórdia: Adoração ao Santíssimo Sacramento, Confissões, curso de preparação para a Confissão, Mutirão com Oração e aconselhamento; Arena Cultural; Adventure; Halleluya Kids; Expo Halleluya; Praça de alimentação; Brechó; Livraria Shalom; Arrecadação de alimentos e Hemoce: posto de coleta de bolsas de sangue e cadastro de medula óssea.

Com relação à segurança, o festival contará com esquema de segurança com mais de 100 agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Guarda Municipal (GMF), atuando durante as cinco noites de celebração.



Serviço

Festival Halleluya 2024



Quando: de 17 a 21 de julho

Horário: a partir das 18 horas

Local: CEU - Condomínio Espiritual Uirapuru - Av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão, Fortaleza - CE

Entrada gratuita.