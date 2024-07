Os detalhes da operação que mirou tentativa de expansão de facção paraibana no Ceará

Foto: Divulgação/SSPDS POLICIAIS civis reunidos para a deflagração da operação

A expansão da facção criminosa conhecida como "Nova Okaida" ou "NKD" da Paraíba para o Ceará data de meados de agosto de 2023. No dia 16 daquele mês, foi publicada uma música no site Youtube que anunciava a expansão da organização em municípios cearenses localizados na divisa com a Paraíba, como Ipaumirim e Baixio. "Quebrada de mil grau dentro de Ipaumirim / Se não fechar com a NOVA, tá pedindo pra cair / Dentro do Ceará a facção expandiu, levantando a bandeira" (SIC), dizia a letra do funk.

A música foi o ponto de partida de uma investigação da Polícia Civil do Ceará, batizada de operação "Continere". No último dia 4 de junho deste ano, foram cumpridos 20 mandados de prisão, sendo sete contra pessoas que já estavam presas.

Na última terça-feira, 9, a Justiça aceitou denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra 22 pessoas identificadas pela Polícia Civil como integrantes da facção paraibana, que seria a 6ª facção que tentava atuar no Ceará.

O POVO teve acesso à denúncia, realizada pela Delegacia Municipal de Ipaumirim com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul). Conforme a investigação, Fabrício Gomes Cândido, conhecido como Fabinho ou FB, era o principal chefe da facção em Ipaumirim e Baixio. Mesmo preso em uma penitenciária paraibana, ele continuava a coordenar o tráfico de drogas na região, afirmou o MPCE.

"Foi possível verificar que FB era administrador dos grupos de Whatsapp relacionados à organização criminosa, por meio dos quais repassava determinações aos membros da facção, através de 'informativos', definindo de quem a droga deveria ser adquirida, comunicando o afastamento de membros, fazendo cobranças, dentre outros assuntos", consta na denúncia.

"Eu só tenho mesmo no Baixio meus três cantinhos lá que vendo droga lá, que é o menino do pó, da maconha e do óleo (...) Minhas quebradas mesmo é pro lado de Ipaumirim, entendeu?", diz Fabrício em um dos áudios obtidos pela investigação, conforme descrito na denúncia do MPCE. Essas gravações datam de agosto de 2023.

A Polícia Civil ainda identificou que entre março e novembro de 2023, uma conta de Fabrício recebeu 604 transferências via Pix, que totalizaram mais de R$ 35 mil. "Além disso, efetuou 1.027 (mil e vinte e sete) transferências, totalizando R$ 35.166,74 (trinta e cinco mil cento e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), movimentações totalmente incompatíveis para quem se encontra preso", afirmou o MPCE.

Fabrício respondia, em 2023, a uma ação penal como integrante da facção Guardiões do Estado (GDE), mas, ao ser transferido para a Colônia Penal Agrícola de Sousa/PB, teria passado a integrar a NKD. Apesar disso, áudio de janeiro de 2024 aponta que Fabrício teria deixado a facção: "A cidade aí já tem um novo frente já (...) minha facção agora é apenas Deus, entendeu?", afirmou ele.

Outro homem que aparece nas investigações como tendo cargo de liderança na facção e que também teria movimentado uma grande quantia em dinheiro é Geraldo José Leite, conhecido como Dadinha ou DG, de 44 anos. De março a novembro de 2023, ele recebeu 2.698 transferências Pix, que movimentaram R$ 393.024,16, conforme o MPCE. Já a esposa dele, Maria Celimar dos Santos — conhecida como Mazinha, de 42 anos, também denunciada pelo MPCE —, recebeu entre janeiro de 2022 e novembro de 2023, 866 Pix que somaram R$ 138.332,95. Geraldo estava preso e, conforme a investigação, continuava as atividades criminosas por meio

da esposa.

Quem foi denunciado

> Fabricio

Gomes Cândido

> Edilson da

Silva Vieira

> Geraldo

José Leite

> Emerson Mendes de Sousa

> Antônio Amâncio da Silva Filho

> Anderson Luiz de Lima

> Carlos da

Silva Luiz

> Taíse Priscila Maciel Nunes

> Maria Celimar dos Santos

> Kerfesson Pereira da Silva

> William de Sousa Moraes

> Jefferson Freire dos Santos

> Anderson Gonçalves Leandro

> Athirson Duarte de Aquino

> José Ednaldo Barbosa de Melo

> Jessilene Freire dos Santos

> Francisco Hércules Almeida Lima Campos

> Cirilo Mateus de Lima Neto

> Maria Adailsa de Sousa Correia

> David dos Santos Nascimento

> Renata Riani Lima dos Santos

> Manuel

Duarte Coelho.