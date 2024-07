Parque Rachel de Queiroz abriga projeto cultural voltado ao reggae

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo/3/6/2024 PROJETO cultural Reggae do North, no Parque Rachel de Queiroz, ocorre às terças-feiras

Com o objetivo de aproximar o público de Fortaleza da cultura jamaicana, quatro amigos criaram o “Reggae do North” para quebrar os preconceitos que possam existir sobre este gênero musical. Todas as terças-feiras, das 19 às 22 horas, eles promovem apresentações musicais gratuitas no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy.

O evento realizado há cerca de um ano já está na 60ª edição e conta com a presença de DJs reunindo um público de até 300 pessoas semanalmente. É o caso do DJ Ramon Roots, que está no projeto desde a inauguração e faz parte da organização do evento.

“Para mim é muito importante fazer parte deste projeto, porque isso ajuda muita gente e acaba muitas vezes afastando os jovens do crime e das drogas, porque se torna uma ocupação para eles”, explica o DJ.

O tatuador Paulo Henrique sempre frequenta o evento com a sua filha de 1 ano e conta ter encontrado no reggae um momento de lazer em família.

“Sempre quando tenho chance de trazê-la para o reggae eu trago, gosto muito de trazer para cá pois ela se diverte muito, levo pra dançar comigo e ela adora. Como eu curto muito o reggae, desejo que ela siga esses passos também, pois o reggae é um local de relaxamento e paz”, ressalta o tatuador.



O comerciante e também organizador do projeto, Bruno Ribeiro destaca a importância desse tipo de evento em áreas públicas.

“Sempre foi nosso objetivo levar o reggae para áreas públicas para atrair ainda mais pessoas, para que elas conheçam mais sobre essa cultura e não tenham preconceito, por isso realizamos o projeto em praça pública sem cobrar nada por isso”, diz.

Bruno ressalta ainda que a segurança no evento é algo importante para que tudo funcione da melhor forma. “Realizamos o projeto na esquina de uma avenida para que todos que passam possam olhar e decidir chegar. Nunca houve briga nem confusão, nada disso, porque reggae é isso, é paz, é amor, é leveza, então sempre organizamos bem as coisas para que não aconteça nenhuma confusão”, enfatiza.

Além do projeto cultural desenvolvido no parque, nos dias de quarta-feira e de quinta-feira, no mesmo mesmo local, ocorrem aulas gratuitas para ensinar as pessoas os passinhos do reggae.

“Eu e meus alunos sempre marcamos presença no Reggae do North, pois estamos praticando aqui o que aprendemos na semana, o projeto sempre dá assistência nas nossas aulas, o que se torna algo muito bom para todos que estão aprendendo o passinho do reggae e sobre essa cultura”, destaca a professora de dança Jéssica Sales.



Além disso, a ação contribui para o comércio no parque, pois com a popularização do projeto, muitos comerciantes locais acabam vendendo ainda mais nos dias de “Reggae North”.

É o o que afirma a vendedora Paula Menezes: “O Reggae North também é um projeto de incentivo para os vendedores daqui, porque às terças, quando o reggae toca na praça, as vendas aumentam muito, porque acaba atraindo muita gente para o espaço”.

Para o vendedor “Ricardinho”, que acompanha o projeto desde a sua inauguração, a existência deste projeto é fundamental porque é algo que espalha a cultura do reggae para mais pessoas.

“Gosto muito de vir aqui, frequento esse projeto desde que foi inaugurado aqui na praça, adoro reggae porque acho que ajuda a curar muitas coisas, e com essa ação aqui na praça sempre tem muita coisa, pessoas aqui se divertindo e dançando. Toda terça-feira quando saio do trabalho venho aqui”, ressalta.

Serviço

Reggae do North

Onde: Rua Braz Francesco, 150, Parque Rachel de Queiroz. Fortaleza (CE)

Quando: Terças-feiras, das 18 às 22 horas

Gratuito

Contato: (85) 99642 6217 - Bruno Ribeiro, organizador