Começa romaria que lembra morte de Padre Cícero

Foto: (Foto:Fabio Lima/O POVO) ROMARIA que lembra a morte de Padre Cícero reúne multidão em Juazeiro do Norte

Juazeiro do Norte, no Cariri, espera cerca de 150 mil visitantes para a Romaria de 90 anos do falecimento do Padre Cícero, que será encerrada no dia 20 próximo. Com o tema “Servo de Deus, padre Cícero Romão, o missionário do Sertão”, os fiéis preparam-se para o dia festivo com celebrações eucarísticas, visitas ao túmulo do padre e quermesse.

Conforme divulgado pela Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte, a novidade deste ano é a realização da primeira edição da Romaria do Clero Diocesano de Crato e o Arraiá do Seu Vigário, evento sediado na praça do Romeiro.

Em entrevista ao jornalista Luciano Cesário na rádio O POVO CBN Cariri, o vigário paroquial da basílica santuário, Humberto Júnior, diz que outra novidade nesta edição da romaria é o lema da romaria, que é o conhecido bendito “Meu padrinho, quanta saudades o senhor deixou entre nós”.

“Esta frase é tão conhecida por todos os juazeirenses e também está presente nos louvores dos romeiros ao padre Cícero Romão Batista. Então movidos por essa saudade, nós iremos participar desta romaria, esta saudade que traz esperança, que traz alegria e que move os romeiros até Juazeiro do Norte”, diz.

O padre afirma ainda que desde a semana passada há fluxo intenso de romeiros antes mesmo da romaria começar nesta quarta-feira, 17. “As estimativas que recebemos dos órgãos competentes é que 150 mil pessoas devem passar por Juazeiro do Norte”, pontuou.

Veja a programação da Romaria

Romaria de 90 anos de falecimento do Padre Cícero Romão | 1934 - 2024

Tema: “Servo de Deus Padre Cícero Romão, o missionário do Sertão”

Lema: “Meu padrinho, quantas saudades o senhor deixou entre nós”



17 de julho, Quarta-feira

Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores

Missas: 6, 9, 12 e 19 horas

15 horas | Terço da Misericórdia

18 horas | Terço Mariano

20 horas | Quermesse na Cozinha dona Quinô

Capela do Socorro

Missas: 7, 10, 16 e 18 horas

12 horas | Ofício das almas

18 de julho, Quinta-feira

Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores

Missas: 6, 9, 12 e 19 horas

15 horas | Terço da Misericórdia

18 horas | Terço Mariano

20 horas | Quermesse na Cozinha Dona Quinô

Capela do Socorro

Missas: 7, 10, 16 e 18 horas

12 horas | Ofício das almas

19 de julho, sexta-feira

Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores

Missas: 6, 9, 12 e 18 horas

15 horas | Terço da Misericórdia

18 horas | Terço Mariano

19 horas | Arraiá do Seu Vigário

Capela do Socorro

Missas: 7, 10, 16 horas

12 horas | Ofício das almas

Romaria do Clero

15h30min | Concentração junto à imagem de Padre Cícero (Horto)

16 horas | Recitação do Terço Mariano no itinerário da estátua até a Igreja Bom Jesus do Horto

16h30min | Formação sobre as realidades das romarias (Igreja de Bom Jesus do Horto)

18 horas | Missa na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores

20 de julho, Sábado

90 anos de falecimento do Servo de Deus Padre Cícero

Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores

Missas: 9h, 12h e 19h

15 horas | Terço da Misericórdia

18 horas | Terço Mariano

20 horas | Quermesse na Cozinha Dona Quinô

Capela do Socorro

6 horas | Missa em sufrágio da alma do Servo de Deus Padre Cícero (encerramento da Romaria do Clero)

Missas: 10, 16 e 18 horas

Além da Romaria do padre Cícero em Julho, Juazeiro tem outras 3 romarias, sendo a de Nossa Senhora das Dores, em setembro; a romaria de Finados, em novembro; e a romaria de Nossa Senhora das Candeias, em fevereiro.