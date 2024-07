Festival Halleluya tem início buscando reforçar a promoção da paz

Foto: Samuel Setubal PADRE Antônio Furtado celebrou missa de abertura

Milhares de pessoas prestigiaram a abertura do Festival Halleluya 2024, na noite de ontem, 17, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza. Fiéis renovaram a fé, que neste ano busca reforçar a promoção da paz, em um momento onde uma onda de violência atinge o Ceará.

Agenda da celebração teve início com uma missa presidida pelo padre Antonio Furtado. Religioso celebrou os mártires da igreja, antepassados santos que pregaram a palavra de Deus. Estava previsto para o dia ainda shows de Yuri Costa, Gabriela de Sá, Juninho Cassimiro, Basílica e Banda Lisieux.

Além das atrações o festival contou com espaços como a Arena Halleluya, Arena Cultural, Halleluya Kids, que é voltada para crianças, praça de alimentação, brechó, livraria, posto de arrecadação de alimentos e um posto de coleta de bolsas de sangue e cadastro de medula óssea do Hemoce.

De acordo com Tatiane Rodrigues, missionária da comunidade Shalom e uma das organizadoras do evento, houve mudanças pontuais da festa em relação aos anos anteriores, como a ampliação do Camping e um palco chamado 'Street', onde presentes podem acompanhar apresentações artísticas diversas.

Além disso, ela pontua que neste ano o evento busca fortalecer o conceito de ser uma cidade de paz. "Famílias se confraternizam, pessoas celebram aniversários, tem espaços para as crianças e jovens (...) Com todas as atividades que oferecemos, pretendemos que as pessoas voltem para casa com o sentimento de que aqui elas viveram uma experiência de paz”, afirma a organizadora.

Confira fotos do evento:

Vitor Aragão, padre da Shalom, também reforçou o propósito, fazendo uma análise da importância de ter um momento de paz em meio aos casos de violência que têm acontecido no Ceará.

"O aumento da violência tem uma ligação profunda com a perca dos valores em todas as camadas da sociedade (...) A sociedade então é um produto dessa sociedade ferida, que a gente quer curar aqui no Halleluya", disse o religioso na ocasião.

Essa sensação de segurança foi sentida pelos presentes. Entre eles Silvana Brandão, 54, costureira, que participa pela quinta vez do festival. Sentada em uma lona enquanto volta os olhos para o palco, ela confidencia: "Quando a gente entra (no festival), é uma sensação de estar entrando num pequenino céu”.



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-07-2024: 1 dia do festival Halleluya reune fieis para participar da missa no CEU. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Próximo dela, Juliana Vieira, 31, reveza o olhar entre a celebração da missão e a sua filha, Ana Cecília, 4, que veio a primeira vez para o evento. A técnica de enfermagem levou um colchão inflável para a pequena, que se divertia sobre ele enquanto recebia a atenção cuidadosa da mãe.

Evento segue até o domingo, 21, e conta ainda com apresentações de nomes como padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi, entre outros. (Colaborou Bárbara Mirele/Especial para O POVO)

Confira programação dos próximos dias:

Quinta-feira, 18 de julho



Missa com dom José Negri

Suely Façanha

Dj Angelus

Ir. Kelly Patrícia

Flávio Vitor

Sexta-feira, 19 de julho



Missa com dom José Domingo Ulloa Mendieta

Thiago Brado

Adriana Arydes

padre Fábio de Melo

Adoração e Vida

Sábado, 20 de julho



Missa com dom Gregório Paixão, OSB

Naldo José

Missionário Shalom

Frei Gilson

Cosme

Supragod

Domingo, 21 de julho



Missa e louvor com Padre Marcelo Rossi

Davidson Silva

Fraternidade João Paulo II