Novo Centro de Policiamento é inaugurado para fortalecer segurança em grandes evento

O Novo Centro de Policiamento da Companhia de Eventos do Batalhão de Choque, da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi inaugurado ontem, 17, no bairro Passaré, em Fortaleza. A estrutura está alocada próximo à Arena Castelão e terá foco de atuação em eventos esportivos, religiosos, assim como shows e demais festejos na Capital. O investimento do Governo do Estado foi de cerca de R$ 2 bilhões.

Durante entrega do novo equipamento, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), também destacou a expectativa da implantação de novas ações de integração entre o Ceará e os estados do Nordeste, por meio dos Centros Integrados de Segurança Pública (Cisp). Dentre elas, está a integração de câmeras de reconhecimento facial para atuar no combate às organizações criminosas e fortalecimento de demais ações existentes.

A localização no novo centro, conforme o governador, foi escolhida de forma estratégica para deslocamento das tropas de atuação. “O Castelão é sede de muitos eventos esportivos e culturais. Então, essa proximidade ajuda muito. Também é localizado no centro geográfico de Fortaleza, que também vai facilitar muito para o deslocamento para outros locais da Cidade”, disse.

Inauguração ocorre às vésperas da realização de dois grandes eventos em Fortaleza: Fortal, micareta fora de época que começa a partir desta quinta-feira, 18, e segue até o domingo, 21, e o Festival Halleluya, que inicia-se nesta quarta-feira, 17, e vai até o próximo domingo.

Para atuar nos dois eventos, o policiamento ostensivo contará com 100 policiais em cada turno. “Ontem, fizemos o último briefing do policiamento integrado de todas as forças de segurança que compõem a nossa secretaria e estamos com uma média de 100 policiais, por turno, para esses eventos”, disse o secretário da Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá.

Ainda segundo o titular da SSPDS, a atuação terá ação 24 horas dos agentes de segurança de forma ostensiva, ou seja, com policiamento fardado, visível e explícito; e policiamento velado, que é executado por uma tropa da Polícia Militar, descaracterizada, com objetivo de dar apoio ao policiamento ostensivo fardado. A operação também deve contar com apoio de drones e aeronaves.

A dona de casa Aurilene Gonçalves, 58, tem o costume de ir aos jogos do Fortaleza, na Arena Castelão, assim como, anualmente, ao Festival Halleluya. Ela disse que, com o centro próximo aos locais dos eventos, a região tem mais segurança. Ela também relembra que, em agosto do ano passado, um homem e uma mulher foram mortos dentro do Templo Canaã, na avenida Silas Munguba, no Passaré.

Para a moradora do bairro, a sede, além de auxiliar no policiamento de eventos que acontecem no entorno do Castelão, também vai poder ajudar no reforço da segurança do bairro. “É um investimento para a nossa segurança. Aqui no entorno tem o Halleluya, os jogos. Agora ficou mais seguro”, comenta a dona de casa.

A também dona de casa Aurenice Goncalves, 54, frisa a insegurança no bairro diante do cenário das organizações criminosas. Com o costume de ir ao Halleluya e também aos jogos no Castelão, a moradora espera que a segurança seja, de fato, reforçada para que possa aproveitar os eventos sem preocupação. “Tendo policiamento, está ótimo para a gente. Espero que coloquem um ponto final na marginalização”, disse.

Essa é a segunda alocação do Centro de Policiamento de Eventos da 3ª Companhia do BPChoque. Antes, a sede estava instalada dentro da Arena Castelão. A comandante da Companhia de Eventos do Batalhão de Choque, capitão André Gaya, aponta que com a mudança o espaço será devolvido ao estádio, e, “eventualmente, em dias de jogos”, a tropa poderá fazer uso dos ambientes.

O foco do Batalhão de Eventos é atuar, principalmente, no controle de multidões, como jogos de futebol que, frequentemente, ocorrem na Arena Castelão. Para essas atividades, a equipe conta com efetivo de 110 policiais, 16 viaturas, quatro veículos para transporte de tropas, um posto de comando móvel e quatro plataformas de observação elevadas.

No novo prédio, que abrigou uma unidade da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz), na avenida Silas Munguba, no Passaré, há a estrutura composta por salas de comando, subcomando, ajudância, auditório para 70 policiais, alojamentos para oficiais e praças, policiais femininas, copa, banheiro e estacionamento.

Elmano quer integrar câmeras de reconhecimento facial com estados do Nordeste

Questionado sobre as ações de integração em segurança pública com os estados do Nordeste, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou que quer integrar câmeras de reconhecimento facial com demais estados do Nordeste para combater crimes e organizações criminosas. As ações se dariam por meio dos Centros Integrados de Segurança Pública (Cisp).

“Nós queremos integrar muito mais nas câmeras de reconhecimento facial, na inteligência, no conjunto de informações de organizações criminosas, que não atuam só no Ceará, elas atuam no Nordeste, no Brasil e até fora do País. Essa integração é muito decisiva para o enfrentamento ao crime”, disse o chefe do Executivo durante entrega do novo Centro de Policiamento de Eventos, em Fortaleza.

Além da expectativa de implantação dessas novas ações, o governador pontuou as operações integradas realizadas atualmente. "Nós já temos com Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, por exemplo, integração de câmeras para que o veículo roubado ou furtado que entre nesses estados seja detectado com ele sendo objeto de roubo ou também o contrário”, informa.

O governador disse que no governo federal passado, o Estado não tinha muita integração nas ações de segurança pública no Nordeste. Com o atual governo Lula, Elmano acredita que há uma tentativa de buscar mais integração.

Quartel da Companhia Batalhão de Choque, no Passaré, vai facilitar a logística das operações dos eventos em Fortaleza Crédito: MATHEUS SOUZA ESPECIAL PARA O POVO Inauguração na manhã desta quarta-feira, 17 Crédito: Matheus Souza

Atualizada às 14h50min