Ceará é há 3 anos o estado com mais finalistas na Olimpíada de História

Foto: Reprodução/Arquivo pessoal EQUIPE da EMTI Alberto Gomes Queiroz é uma das classificadas para a disputa da final

Com 93 equipes classificadas para a decisão da 16° Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB), o Ceará é, pelo terceiro ano consecutivo, o estado com mais representantes na final. Ao todo, mais de 200 cearenses estarão na decisão do certame, que ocorrerá em Campinas (SP), nos próximos dias 24 e 25 de agosto.

Neste ano, a competição conta com 340 grupos finalistas espalhados pelos 26 estados e Distrito Federal, dos quais 27% são de escolas do Estado. Em comparação, a Terra da Luz soma mais que o dobro do segundo colocado, Bahia, que enviará 43 equipes para a decisão da ONHB.

Com 8.781 equipes inscritas na competição, o Ceará teve o segundo maior número de participantes em geral, atrás apenas de São Paulo, que registrou mais de 13 mil grupos de estudantes.



Ao todo, 18 equipes da rede estadual também estarão na final da Olimpíada. A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) garantiu o custeio aos estudantes.

"A Seduc informa que será garantida a participação de todos os professores e estudantes das 18 equipes finalistas. A Secretaria reitera que as solicitações das escolas estão em processo de análise de documentação para emissão das passagens e apoio à estadia e alimentação das equipes", disse a pasta em nota enviada para O POVO.

Já os estudantes das cinco escolas da rede municipal de ensino de Fortaleza terão ajuda financeira custeada pela Prefeitura e por parceiros. A decisão foi confirmada pelo poder público na quarta-feira passada, 17, e deverá garantir a presença dos 15 representantes de escolas públicas da Capital.

Segundo informações da Secretaria Municipal da Educação (SME), os recursos serão provenientes de uma parceria entre a Gestão Municipal e empresas privadas, que não tiveram os nomes divulgados. Originalmente, apenas uma das cinco equipes tinha verba garantida. Os valores cobrirão gastos com viagem, hospedagem e alimentação, assim como garantido pela Lei Municipal N°11.320/22.

O POVO questionou sobre a possibilidade de alguma compensação para as empresas, mas não houve resposta da SME. A Pasta adiciona que deu início à convocação de alunos e professores para envio da documentação necessária para a aquisição de passagens, hospedagens e diárias.

Após uma reunião entre representações das equipes classificadas e da SME, será decidido o destino das quantia arrecadas pelas vaquinhas movidas por professores e estudantes.

A parceria foi uma alternativa ao decreto N°11.578/23, que limitava a SME a custear apenas a equipe de maior pontuação em competições com mais de uma equipe fortalezense na final.

A decisão foi questionada por estudantes e professores, que iniciaram uma mobilização junto à comunidade para arrecadação de recursos e cobrança à SME. Os docentes também ponderaram que o valor necessário para auxiliar as equipes (cerca de R$ 50 mil) seria irrisório frente ao montante de R$ 1,2 milhão destinados pelo mesmo decreto para situações como esta.

Veja lista de equipes que terão custos cobertos:



> Escola José de Alencar: Historiadores J.A



> EMTI Vereador Alberto Gomes de Queiroz: Womens Team



> Escola Ismael Pordeus: Três Espiãs Demais 3.0



> Escola Professora Maria José Macário Coelho: Hello Kittys Soviéticas



> Escola Marieta Guedes Martins: Sábios Historiadores Viajantes