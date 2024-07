Fechada há 3 meses, Igreja do Rosário não tem data para começar reforma

Foto: Rafael Santana IGREJA do Rosário é o templo religioso mais antigo de Fortaleza

Templo religioso mais antigo da capital cearense, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário continua sem previsão de reforma. Fechada desde abril deste ano por causa de uma obra da Praça da Academia Cearense de Letras (ACL), em frente ao local, o templo é gerenciado pela Arquidiocese de Fortaleza. Fica localizado na Praça General Tibúrcio, mais conhecida como Praça dos Leões, no Centro.

Ofício de restauração foi enviado à Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) em 18 de agosto de 2022. Na época, a Secult informou que o pedido não apresentava as informações necessárias.

Neste ano, a Arquidiocese de Fortaleza afirmou que se uniu com dois arquitetos especialistas para elaborar um projeto detalhado de reforma visando preservar a integridade da igreja. O novo pedido de auxílio financeiro para o projeto foi protocolado junto à Secult em abril deste ano e encontra-se em fase de análise.

Segundo a instituição religiosa, a Secult-CE demonstrou apoio à iniciativa e se comprometeu a apresentar um retorno em breve. Em maio, representantes da Arquidiocese se reuniram com o Ministério Público do Estado (MPCE) para discutir o andamento do processo.

Importante marco histórico e cultural tombado pelo Estado do Ceará, o templo foi fechado no dia 1º de abril deste ano por causa da obra de requalificação da praça da ACL, em frente ao local. Segundo o padre Clairton Alexandrino, pároco da Catedral Metropolitana de Fortaleza, as atividades da igreja serão retomadas quando as obras forem finalizadas.

O projeto tem previsão de conclusão até setembro deste ano, conforme nota da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), responsável pela obra de requalificação da Praça da ACL. A obra inclui instalação de novo piso em pedra cariri, construção de muretas, novo mobiliário urbano, pintura, novos pontos de iluminação e paisagismo. “As pessoas não estão indo mais rezar em um dos lugares mais queridos pela população para fazer oração”, afirma o padre Clairton Alexandrino.

Em relação à reforma da igreja, ele diz que muitas tentativas continuam sendo feitas em prol da restauração, como uma emenda que foi criada para destinar dinheiro à obra. “Minha luta por essa restauração está sendo ferrenha”, continua.

O documento da reforma, aprovado pelo Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza em novembro de 2023, foi criado pelo vereador Danilo Lopes (PSD) para custear as obras na Igreja neste ano. O valor destinado foi de quase R$ 1,32 milhão.

Segundo Danilo Lopes, a emenda criada por ele não é impositiva, ou seja, não foi aplicada. “A Prefeitura já sinalizou positivamente que está aguardando a visita do arcebispo, mas eles tentaram entrar em contato e não houve resposta”, afirma Lopes, que pontua também que ele entrou em contato com o padre Clairton Alexandrino.



A Arquidiocese de Fortaleza, por meio de seu setor jurídico, informou que acompanha a demanda da reforma da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e desconhece a informação de que “a aprovação de uma verba para a reforma da igreja citada depende de uma visita do arcebispo ao prefeito”.

A Mitra Diocesana, setor administrativo da Arquidiocese, confirmou também que uma audiência do arcebispo com o prefeito deve ocorrer neste mês de julho. “Certamente assuntos relacionados ao patrimônio entrarão na pauta”, completa.

Como se encontra a igreja atualmente?

O POVO visitou a Igreja do Rosário e a obra que está acontecendo em frente ao templo. O serviço se encontra em fase de drenagem e instalação do novo piso. Já a Igreja do Rosário, pelo lado de fora, apresenta problemas nas portas, com brechas em seus arredores, paredes desgastadas e bastante danificadas.

Maria do Socorro, 60 anos, é frequentadora do templo. “Além do desgaste da estrutura da igreja, onde o teto está quase caindo, o espaço estava cheio de água por conta das obras que estão acontecendo lá em frente”, conta. Ela também recorda-se do mau cheiro presente no templo. “Os moradores de rua estão usando os arredores da igreja para fazer suas necessidades”.

Já Eliton dos Santos, que é funcionário há 33 anos de um estabelecimento próximo à igreja, explica que muitos fiéis estão "dando viagem perdida" por não saberem que o templo não está funcionando. “Eu sou um rapaz católico, muito religioso, e sinto muita falta de estar toda manhã fazendo minhas orações lá dentro. Mas vejo que não sou só eu que se encontra nessa situação”, afirma Eliton, que destaca que o fechamento também é pela segurança da população. “Desde quando começaram as obras, lá dentro ficava repleto de poeira.”

Segundo o padre Clairton Alexandrino, a comunidade foi avisada sobre o fechamento da igreja. “A pobre da igreja está precisando de uma reforma urgente. Está cheio de infiltrações, problemas na porta, como brechas que já facilitaram a entrada de ladrões umas três vezes só este ano, além do forte cheiro de mofo lá dentro”, diz Evaneide Machado, vendedora de livros que fica próxima ao local.

Para ela, a situação atual é muito triste porque as pessoas param de frequentar esses espaços quando chegam e se deparam com essa situação. “É triste porque é uma das igrejas mais velhas de Fortaleza, e parece que ninguém está tomando providência”, finaliza.

Processo de restauração

Em 2023, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) abriu um procedimento contra a Mitra Diocesana, referente à conservação, preservação e manutenção da igreja.

À época, o MPCE informou que a administração da igreja respondeu que não dispunha de verba para realizar as obras de restauro necessárias e solicitou que o MPCE interviesse junto à Secult para que esta arcasse com as despesas.