Governo do Estado promove 12 oficiais da Polícia Militar a coronéis

O Ceará promoveu 12 oficiais da Polícia Militar a coronéis. A promoção para alta patente da tropa foi realizada pelo governador Elmano de Freitas (PT) ao lado do secretário da Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, na tarde de ontem, 19, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Com a nomeação, a PM passa a ter 30 coronéis em atividade em Fortaleza e no interior do Estado.

Os novos coronéis foram promovidos pela categoria de merecimento, sendo nove coronéis combatentes e três operacionais: dez homens e duas mulheres. O chefe do Executivo afirmou que eles atuarão na área da saúde e no comando das tropas, assim como em funções estratégicas ligadas às operações de comando, planejamento e apoio de operações de comando para o combate ao crime no Estado.

As funções estratégicas a serem desempenhadas por cada um, no entanto, ainda serão definidas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, Klênio Savyo, e pelo Secretário da Segurança Pública, Roberto Sá. Elmano afirmou que o reforço é importante para a cúpula da Polícia Militar do Ceará, visto que, agora, o Estado tem todos os coronéis empossados no cargo para ajudar no planejamento e discussão do que precisa ser feito nas ações de segurança.

Durante a cerimônia de promoção, o chefe do Executivo discursou diretamente aos novos coronéis, que estavam em posição de sentido no salão do palácio, à frente do palco da solenidade. “Vocês estão aqui porque mostraram na sua vida profissional essa capacidade e não são iguais. São coronéis com históricos diferentes onde um vai complementar o outro. Senhores e senhoras estão sendo promovidos hoje pela sua dedicação à essa instituição”, disse.

O reforço no comando da PM acontece em meio a diversas outras ações na área de segurança pública no Estado, como a sanção da lei de paridade salarial para policiais civis e o anúncio do retorno do Hospital da Polícia Militar que, conforme Elmano, deve ser reestruturado e entregue em um novo espaço até o fim do seu governo.

O secretário da Segurança Pública, Roberto Sá, frisou o reforço do comando com os novos coronéis. “É exatamente um reforço na nossa cúpula da corporação. Nós somamos hoje 12 coronéis para nos ajudar nas estratégias, na reflexão e no comando desses 20 mil homens que estão para proteger mais de 9 milhões de cearenses que merecem ter sua paz”, disse.

Duas mulheres se destacam entre novos coronéis no Ceará

Com a presença, em maioria, de oficiais homens, tanto para posse dos novos cargos, como demais oficiais representantes no Estado, duas mulheres se destacaram entre o conjunto de oficiais. As coronéis Maria de Fátima Vieira Bezerra de Paula e Lindsey Forte da Silva Gomes. Ambas vão atuar no quadro de combate na tropa do comando da PM.

Ao serem nomeadas para receber a patente no salão do Palácio da Abolição, dos 12 oficiais, ambas foram recebidas com aplausos e gritos mais fortes por quem estava no local. Entre elas, a oficial Maria de Fátima, que possui 29 anos de contribuição na PMCE, e foi um dos 12 oficiais promovidos. “Chegamos ao último posto da Polícia Militar”, destaca.

A coronel afirmou que se sente pronta “para servir a sociedade cearense”. “Vamos dar toda assistência ao povo do Estado. A segurança pública carece de profissionais competentes e dedicados com a causa da segurança. É importante que a gente engaje cada vez mais na profissão, ajudando, tanto o Governo do Estado como a nossa instituição que é a Polícia Militar do Ceará”, comenta.

Elmano diz que reforço da polícia acontece por área de ação criminosa

Questionado sobre o reforço das forças de segurança nos equipamentos públicos, como as areninhas, mesmo sob gestão municipal, o governador do Estado, Elmano de Freitas disse que a ação acontece a partir de estudo das evidências das ações criminosas nas regiões. Elmano afirmou que ações vão além de uma areninha, mas sim de uma área completa que envolve praças, campos e demais equipamentos.

“Onde nós entendemos que pode haver ação criminosa, colocamos a presença maior da polícia”, disse Elmano. Ele informa que essa é a orientação que vem sendo discutida com o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, em conjunto com operações de inteligência e dados.

Na noite dessa quarta-feira, 17, uma ocorrência de disparos de arma de fogo foi registrada próximo à Areninha do Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Há cerca de um mês, uma tentativa de chacina foi registrada na Areninha do Jardim Violeta, localizada no bairro Barroso, na Capital, com dez pessoas baleadas.

Veja a lista de coronéis promovidos

Quadro Combatente

Sinval da Silveira Sampaio

Níbio Araújo Pinto

Lindsey Forte da Silva Gomes

Clauber Barbosa Melo

Henrique Sérgio Marques Bezerra

Albanita Ferreira Lima

Maria de Fátima Vieira Bezerra de Paula

Marcus Allen Freire Monteiro

Carlos Alves de Carvalho Júnior

Quadro complementar

Vandick de Queiroz Germano (médico)

Francisco Eliton Araújo (dentista)

Paulo Silveira Pinto (médico)



FORTALEZA, CEARÁ, 19-07-2024: Governador Elmano de Freitas promove 12 oficiais. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Atualizada às 20h08min