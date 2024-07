Posto de saúde em Messejana volta a funcionar após reconstrução

Foto: Aline Norões Posto passou por reforma e voltou a realizar atendimentos

O posto de saúde Fausto Freire, no bairro Messejana, em Fortaleza, voltou a funcionar ontem, 19. Equipamento, que foi demolido e começou a ser reconstruído em 2023, retomou os atendimentos apresentando uma estrutura física e serviços ampliados.

Conforme Prefeitura, a unidade contempla uma população de aproximadamente 9,5 mil pessoas, entre moradores do bairro e do seu entorno. Obras de requalificação tiveram investimento de R$ 1,4 milhão e foram executadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).



Com a reforma, a área construída do posto de saúde foi ampliada em 67%. Quatro equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e duas de Saúde Bucal devem atuar no equipamento.

"Fortaleza vai ser uma das capitais com maior cobertura de atenção primária, chegando a 80% (..) o grande papel do município é exatamente fazer atenção primária", destacou o titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo, durante entrega da unidade.

Durante reforma do posto, a população recebia atendimento em outros equipamentos de saúde. Minângela Rabelo, 49, moradora do bairro, lembra que a locomoção para outras unidades era difícil.

"A gente tinha que ir para outro bairro e isso tinha muitas crianças como o meu filho que é autista e idosos que tinham que se mobilizar pra outro posto", relembra a dona de casa.

Já Tamara Cristina, 20, integrante do Meraki do Gueto, coletivo de juventude da comunidade, destaca que a esperança agora é que os serviços oferecidos pelo espaço funcionem: "A expectativa que fica é que as coisas aconteçam, que as pessoas não precisem morrer. Porque quando não nos matam diretamente, eles tiram tudo o que a gente tem, seja saúde, seja educação".