Com obras no entorno, Praia dos Crush encara oscilação de movimento

Foto: Matheus Souza / Especial para O POVO MOVIMENTAÇÃO de banhistas na Praia dos Crush, em Fortaleza

A manhã do penúltimo domingo de julho teve movimentação tranquila na Praia dos Crush — também conhecida como Praia do Lido, em Fortaleza. O local, que tradicionalmente recebe grande quantidade de pessoas nas férias, teve fluxo mediano nas primeiras horas do dia. Longe de estar vazia, a areia da Praia de Iracema também não lotou.

Segundo Mariana Damasceno, que vende bebidas na região há quatro anos, a quantidade de pessoas tem caído continuamente, ao longo dos anos. Para ela, o motivo é a quantidade de obras consecutivas no local. "O pessoal pensa que está fechado, vai mais lá para baixo", indica, apontando em direção à Praia do Havaizinho, entre a Ponte Metálica e a Ponte dos Ingleses.

Na parte onde Mariana trabalha, tapumes metálicos cercavam uma grande área — vazia — de areia entre o calçadão e diversas barracas, incluindo a dela própria. Antes, o local abrigava quadras da Prefeitura de Fortaleza para a prática de esportes de praia.

Priscila Fontenele, que divide o ponto de vendas com Mariana, pontua que, ao menos nos fins de semana, a clientela aumenta. "Pela manhã normalmente vem o pessoal que mora aqui", diz ela. "À tarde, o movimento melhora: a partir de duas horas, ninguém tem sombrinha mais para alugar".

Aos domingos, Priscila e Mariana trabalham em ambos os turnos. Mas nem todos os vendedores parecem compartilhar esta disposição: entre as 9 horas e 10h30min, período em que O POVO esteve no local, pouco mais de metade das barracas permaneceu fechada.

Aqueles que decidiram abrir admitiram não ter tido um ritmo intenso de vendas. A quantidade de banhistas não seria notável nem pela abundância, nem pela escassez, em outras épocas do ano. Em período de férias, no entanto, a movimentação de fato parece abaixo do esperado.

Os turistas Beatriz Pereira, de 22 anos, e Paulo Victor, de 21 anos, parecem dispostos a mudar, no que podem, esta situação. Desde que chegaram de Minas Gerais, na sexta-feira, 19, foram à praia todos os dias.

Bruna Thaís, que mora na Capital, também fez sua parte. Ela levou Paulo Victor, carioca de visita a Fortaleza pela primeira vez em 12 anos, para aproveitar a praia. Bruna avalia que a Praia dos Crush está mais movimentada que em maio, quando esteve no local mais recentemente.

Fluxo bem menor era observado no lado oposto do espigão que separa a Praia dos Crush da faixa de areia próxima à estátua de Iracema. Ali, a quantidade de banhistas era tão pouca que sequer parecia uma manhã de sol em um fim de semana.

Quem optou pela parte mais calma, no entanto, teve como bônus um mar não só menos cheio, como também mais limpo. Segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), a água na Praia dos Crush está imprópria para banho no período que vai da última segunda-feira, 15, até este domingo. Este é o único trecho da região central de Fortaleza — que vai do Poço da Draga ao Porto do Mucuripe — com esta classificação.