Novo quartel do Corpo de Bombeiros, onde ficava o Edifício Andréa, está com 98% das obras finalizadas

As obras do novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) chegaram na etapa final com 98% das intervenções concluídas. O equipamento está localizado no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, espaço que antes sediava o Edifício Andrea, que desabou na manhã do dia 15 de outubro de 2019, matando nove pessoas. A obra começou em setembro de 2022 e tem prazo de ser concluída ainda no segundo semestre de 2024.

As informações foram divulgadas após vistoria do governador do Estado Elmano de Freitas (PT), na manhã desta segunda-feira, 22, acompanhado do coronel comandante-geral do CBMCE, Cláudio Barreto, e do secretário-executivo da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Azir Chaves, e de outras autoridades.

“Tivemos o trabalho heroico do Corpo de Bombeiros Militar, com o apoio de centenas de voluntários que vieram até aqui. Tomou-se a decisão de fazer nesse local uma Companhia de Bombeiros especializada no combate a incêndios. Esta decisão será muito importante para toda a região”, pontua o chefe do Executivo estadual.

O CBMCE foi responsável pela operação de resgate, que durou 103 horas, encerrando no dia 19 de outubro. Mais de 300 profissionais da Segurança Pública atuaram na intervenção, que resultou no resgate de sete pessoas com vida.

Nesta etapa final, conforme a Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE), foram concluídas as fundações e estruturas de concreto, alvenaria, divisórias, esquadrias, pisos, pintura, instalações elétricas, hidráulicas e de ar-condicionado. Atualmente estão em andamento os serviços de acabamento da intervenção, conclusão da fachada e da urbanização e o paisagismo do entorno.

Com a edificação do Quartel 15 de Outubro (2ª Companhia dos Bombeiros Militar do Ceará), as ocorrências registradas nos bairros Dionísio Torres, Aldeota, Meireles, Varjota, Cocó, Guararapes e adjacências serão atendidas com mais reforço e agilidade.

O Quartel 15 de Outubro

O Quartel 15 de Outubro, como foi nomeado o equipamento, compõe uma triangulação estratégica na área mais verticalizada de Fortaleza, localizado a uma distância de aproximadamente 4,5 km do quartel BM, sediado no bairro Jacarecanga, 5 km do quartel BM abrigado no Mucuripe.

O coronel comandante-geral do CBMCE, Cláudio Barreto, explica que o perímetro no qual está sediada a nova unidade é fundamental para o trabalho de prevenção e combate a incêndios na localidade.

“Vamos chegar com mais rapidez e os bombeiros vão trabalhar com mais eficiência. Não teremos barulho intenso de viaturas e sirene, que será mais compacta. Vamos trabalhar junto à comunidade com prevenção, realizando palestras e outras atividades em escolas e empresas”, pontua Barreto

A nova estrutura do CBMCE foi construída em uma área de 831 metros quadrados (m²), divididos em três pavimentos e subsolo. O prédio disporá de alojamentos, vestiários, banheiros, refeitório, salas administrativas, academia, auditório, copa, recepção, bicicletário e estacionamento.

Com o intuito de ser uma construção sustentável, o imóvel também inclui sistema de energia solar e cobertura verde. Na fase final de construção, já foram concluídas as fundações e estruturas de concreto, alvenaria, divisórias, esquadrias e pisos. Atualmente estão em andamento os serviços de acabamento da obra, conclusão da fachada e da urbanização e o paisagismo do entorno.

Conforme o titular da SOP, Valdeci Rebouças, a previsão é que o novo prédio seja entregue nos próximos meses. “Estamos trabalhando para dar celeridade à entrega deste equipamento que, além de estratégico para a atuação do Corpo de Bombeiros na Capital, ressignifica um acontecimento trágico e homenageia o trabalho de todos os profissionais que atuaram naquele 15 de outubro”, pontua. A edificação recebe investimentos do Tesouro do Estado da ordem de R$ 3 milhões.

Desabamento do Edifício Andréa

Na manhã do dia 15 de outubro de 2019, moradores do bairro Dionísio Torres vivenciaram um cenário de horror quando o prédio residencial de sete andares ruiu e deixou nove pessoas mortas. Durante o período de salvamento, que durou 103 horas, sete pessoas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Além do CBMCE, voluntários, policiais militares, servidores da Perícia Forense, Defesa Civil, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Exército Brasileiro e Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) auxiliaram na operação de resgate das vítimas. Aproximadamente 130 bombeiros estiveram envolvidos diretamente na ação, que teve seus trabalhos encerrados no dia 19 de outubro daquele ano.

O que causou o desabamento do Edifício Andréa?

Os moradores do Edifício Andréa haviam contratado a empresa Alpha Engenharia, do engenheiro Andreson Gonzaga, para realizar um processo de recuperação predial. A empresa iniciou os serviços corretivos um dia antes do desabamento e as atividades manuais afetaram ao menos quatro pilares do condomínio, conforme apontou laudo.

Após o desabamento, a Perícia concluiu que o prédio ruiu da parte posterior para a anterior, da travessa Hildete para a rua Tibúrcio Cavalcante.

Em 2020, os engenheiros José Andreson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Loss de Oliveira, além do pedreiro Amauri Pereira de Souza, foram indiciados por provocar o desabamento da construção.

Em novembro de 2023, o juiz da 2ª Vara do Júri de Fortaleza decidiu absolver sumariamente o pedreiro e pronunciar os dois engenheiros. A sentença foi proferida de acordo com os pedidos finais do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que já havia se posicionado pela impronúncia do pedreiro por entender que ele teria agido sob a orientação e a supervisão dos engenheiros.

A última atualização do caso se deu em junho deste ano, após o MPCE emitir um parecer para que fosse mantida a decisão do Juízo de 1º Grau para levar a júri popular os dois engenheiros civis.