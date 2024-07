Vet+Ceará realiza mais de 500 atendimentos de animais em 13 dias

Foto: Samuel Setubal GOVERNADOR Elmano de Freitas na clínica no município do Eusébio

O governador Elmano de Freitas, junto com o secretário da Proteção Animal, David Rattacaso, visitou, nessa segunda-feira, 22, uma das 17 clínicas do Programa Vet+Ceará, no Eusébio., na Região Metropolitana de Fortaleza. A iniciativa visa levar atendimento veterinário gratuito em clínicas credenciadas a animais de estimação e já realizou mais de 500 procedimentos em 13 dias de funcionamento, com previsão de chegar a 14 mil atendimentos durante o programa.

O governador Elmano de Freitas expressou seu apoio à iniciativa, destacando a importância de políticas públicas que promovem o bem-estar dos animais de estimação das famílias cearenses.

"É fundamental que no Ceará tenha esse tipo de programa para animais, por conta daquelas famílias que não têm condições de pagar por um atendimento veterinário. Estamos inovando ao disponibilizar clínicas móveis e atender às pessoas próximas de suas casas, ampliando assim o acesso aos serviços de proteção animal", afirmou o governador.

O Vet+Ceará conta atualmente com uma rede de 17 clínicas credenciadas, oferecendo serviços variados como castração, consultas, exames laboratoriais e de imagem, além de cirurgias gerais.

Com 13 dias de funcionamento o Programa Vet+Ceará realiza mais de 500 atendimentos Crédito: Samuel Setubal

"Estamos atendendo uma demanda reprimida não apenas na Capital, mas em todo o Estado, e estamos prevendo mais de 14 mil atendimentos ao longo do programa", explicou Rattacaso.

Para se beneficiar dos serviços do Vet+ Ceará, os tutores devem atender a critérios específicos de baixa renda, conforme estabelecido pelo programa. O processo de cadastramento é realizado por meio do site da Secretaria de Proteção Animal (Sepa), onde após análise e aprovação, os beneficiários podem agendar seus atendimentos de forma acessível.

Para Ângela Patrícia, uma das beneficiárias do programa, a proximidade e a gratuidade dos serviços oferecidos são motivo de grande satisfação: "É muito importante esse atendimento, ele é gratuito e ajuda muitos animais, trazendo uma felicidade imensa para nós que somos tutores. Eu não teria condições de pagar uma consulta particular para o meu animal, pois os custos são altos. Aqui, meu animal está recebendo um tratamento que eu não conseguiria pagar em clínicas particulares", afirmou Ângela.

Já Maria Onezia destacou a importância do programa não apenas para os animais domésticos, mas também para aqueles que vivem nas ruas: "Este atendimento é de grande valor, pois nos dá a chance de ajudar animais que muitas vezes são negligenciados pelo sistema. Estou maravilhada e muito grata por essa oportunidade", concluiu.

Funcionando desde o último dia 9, a ação ocorre em 17 unidades veterinárias selecionadas, localizadas em 14 municípios do Estado nesta primeira edição do programa. (Colaborou Wilnan Custódio, especial para O POVO)

Confira a lista completa de clínicas do programa Vet+Ceará:

Fortaleza

Clínica Somavet

Clínica Veterinária São Lázaro 24h

Clínica Bichomania

Clínica Bicho Do Mato

Eusébio

Clínica Zoomare

Juazeiro do Norte

Clínicapet Social Patinhas De Rua

Boa Viagem

Clínica Lobo Do Sertão

Icó

Clínica Icovet

Limoeiro do Norte

Clínica Veterinária São Sebastião

Clínica Annimals

Sobral

Clínica Centro Veterinário Anjos Pet

Crateús

Clínica Amicão

Ipueiras

Clínica Agropet Ipueiras

Tauá

Clínica Veterinária Dr. Cordeiro

Tamboril

Clínica Agronimal

Santa Quitéria

Clínica Mundo Animal 2

Granja

Clínica Mundo Animal 3