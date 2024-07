Com entrega adiada, Zoológico de Fortaleza está com 75% das obras concluídas

Foto: FÁBIO LIMA ZOOLÓGICO Sargento Prata tem previsão de ser entregue este ano

O Zoológico Sargento Prata deve ser reaberto ainda este ano, de acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) de Fortaleza. O equipamento passa pela segunda etapa das obras de revitalização, que estão 75% concluídas. A informação é do chefe da pasta, Samuel Dias. Não há data específica para a reabertura.

Em janeiro, a Secretaria afirmou que as obras no Parque Ecológico do Passaré — espaço que abriga o zoológico e o Horto Municipal Falconete Fialho — seriam finalizadas no primeiro semestre. O local está fechado desde o início de 2023. No entanto, Samuel Dias explica que foram necessárias intervenções nos recintos que abrigam os animais.

“Estavam previstos novos recintos, novas edificações, mas vimos a necessidade de fazer reforma nos antigos. Isso ampliou o cronograma da obra”, explica o secretário. Com isso, o manejo dos animais residentes se torna necessário. “Não podemos estressar os animais com as obras”, afirma.

Os bichos foram realocados para espaços provisórios montados em áreas mais reservadas do Parque, conforme a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), responsável pela gestão do Parque.

As instalações devem contar com espaços específicos para felinos, aves e répteis. Samuel afirma que o viveiro das aves está em processo de construção. Uma área de quarentena fixa foi pensada para receber novos animais que precisam de análise, tratamentos ou exames antes de serem levados para os novos recintos.

Atualmente com 200 animais e 53 espécies, o zoológico pretende abrigar até 400 animais após a requalificação. Algumas aves do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas) já foram admitidas ao acervo.

A UrbFor informou, em nota, que ampliou a equipe de profissionais do local para a realização da requalificação, contando, atualmente, com quinze tratadores e técnicos.

Melhorias estruturais

Foi construído um prédio administrativo com espaço operacional, centro de convivência para funcionários e vestiário. O edifício também será sede de uma escola ambiental que deve receber alunos das redes pública e privada para atividades educativas.

Passeios internos com piso intertravado, novos portões de acesso, guarda-corpos, novas placas de sinalização informativas e novo cercamento serão instalados nesta fase de requalificação do zoológico.

As obras também contemplam o Horto Municipal, que receberá uma praça de alimentação e um parque infantil. O investimento para a segunda etapa da requalificação é de R$ 32,4 milhões.

Na primeira etapa, entregue em abril de 2022, os serviços se concentraram no entorno do parque, com a reforma do calçadão, caramanchões, estacionamento, trilhas e equipamentos para a prática de atividades ao ar livre. Foram gastos R$ 9 milhões nessa fase.