388 novos soldados da Polícia Militar começam curso de formação

Foto: Matheus Souza NOVOS soldados farão curso de seis meses

O curso de formação de 388 novos soldados da Polícia Militar começou nessa quarta-feira, 24. Os alunos serão treinados na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp), em Fortaleza, durante seis meses. A previsão de conclusão do curso é em janeiro de 2025. Conforme ressaltou o governador Elmano de Freitas, após o período de treinamento, os soldados já estarão aptos para a atuação nas ruas.

Para dar início ao treinamento e formalizar a assinatura do termo de posse e compromisso, uma cerimônia foi realizada na sede da Aesp, no bairro Mondubim. Participaram do evento o governador Elmano, além de gestores de segurança pública do Estado, como o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Klênio Sávio.

“Essa medida fortalece as forças de segurança do Estado do Ceará e nos permite enfrentar o crime de maneira mais eficaz”, comentou Elmano de Freitas. Segundo ele, além dos novos alunos-soldados, atualmente outros 1.100 estão em fase de conclusão de treinamento, em período de estágio.

Os seis meses de treinamento terão uma carga horária total de 1.400 horas, das quais 1.260 horas serão presenciais e 140 serão de ensino a distância. Entre os conhecimentos abordados estão aulas práticas de disparo policial defensivo, bem como disciplinas voltadas aos ramos do direito e direitos humanos.

Após 90 dias, ou seja, após três meses de treinamento inicial, começa o período de estágio supervisionado. No período, os alunos-soldados sairão para atuação nas ruas fardados e armados, na companhia de soldados experientes designados.

Natural do município de Russas, Nicolly Sthefany, 24, passou no concurso para PM em 2022. Para ela, iniciar a preparação é ver um sonho se realizar. "Essa é uma oportunidade de dar orgulho para os meus pais e proporcionar uma vida melhor para eles. É muita honra servir a sociedade", relata.

Segundo explica o coordenador geral do Curso de Formação de Soldados, tenente-coronel Carlo Romolo,a novidade da nova turma é que os alunos já entram empossados como policiais militares.

“No passado, nós não tínhamos como colocá-los no estágio enquanto eles não fossem empossados, mesmo que tivessem o conhecimento básico necessário. Mas o governador já assinou o termo de posse deles e eles são policiais militares desde o primeiro dia de aula”, esclareceu o tenente-coronel.

No estágio, os alunos-soldados podem ser designados para atuação em paradas de ônibus, principalmente em horários de pico. Eles também estão presentes em ações de segurança em praças, areninhas e em eventos de maior porte.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Klênio Sávio, pontuou a importância do treinamento prático. “A formação é fundamental para que os resultados apareçam, porque é nele que o policial se desenvolve. Daqui a 90 dias, já estarão estagiando para realmente sentir o que é ser um policial militar e estarem prontos para trabalhar em prol da sociedade”, declarou.

Conforme Alzir Chaves, secretário executivo de Inteligência e Defesa Social da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sspds), o critério de distribuição dos alunos será baseado na necessidade. “Ainda não há uma decisão finalizada, mas isso será estudado com calma durante o transcorrer do processo, para garantir que os recursos sejam utilizados da melhor forma possível”, disse.

Alzir Chaves representou no evento o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá. O gestor está em Brasília respondendo à convocação do Ministério da Justiça, junto com outros secretários do Brasil, em relação a PEC que visa constitucionalizar temas como o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e a ampliação dos poderes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária.

“Acredito que há um alinhamento do Ministério da Justiça com os secretários da Segurança Pública, buscando apoio à PEC, sugestões de melhoria e aprimoramento de algumas interfaces. O sistema de segurança pública do Brasil precisa do engajamento em nível federal, estadual e municipal”, disse Alzir Chaves.

Panorama de Segurança no Ceará

Sobre o cenário de segurança, o secretário executivo Alzir Chaves ainda pontuou que o Estado tem apresentado redução nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) “Durante eventos como o Fortal e Halleluya, tivemos números bem melhores do que nos anos anteriores. Já estamos vendo resultados positivos, e esperamos continuar essa tendência até o final do ano”.

Em junho, o Ceará registrou a menor taxa (8,63) de assassinatos por dia no ano, representando uma desaceleração na tendência dos últimos meses. O último mês, contudo, ainda foi o junho mais violento desde 2021, com 259 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) registrados. Uma alta de 22% ante o mesmo período em 2023.