Veículo do VLT do Cariri bate em barreira de proteção e deixa 4 feridos

Foto: Rádio O POVO CBN Cariri VLT bateu em muro de proteção. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas

Um trem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Cariri bateu em uma barreira de proteção, na manhã desta quarta-feira, 24, no Crato, a 538,53 quilômetros (km) de Fortaleza. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. O acidente foi registrado por volta das 8 horas da manhã.

Os feridos foram dois adultos, sendo um homem de 28 anos e uma mulher de 38, um idoso de 62 anos e uma criança de 7 anos de idade. Os feridos relataram dores após o acidente, conforme apuração do repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri.

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou, em nota, que as quatro pessoas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aos hospitais São Camilo e São Raimundo, no Crato. No entanto, o órgão destacou que não foram registrados feridos graves no acidente.

Ainda segundo a companhia, uma investigação está em andamento para saber a causa do acidente na estação Crato, localizada no Centro da Cidade. “O trem que deveria parar seu trajeto na estação, acabou colidindo com a barreira de segurança”, disse a Metrofor em nota.

Na tarde desta quarta-feira, 25, por volta das 15h30min, quase sete horas após o registro do acidente, a operação do VLT do Cariri foi suspensa para o início da retirada do trem danificado. Inicialmente, apenas a estação Crato estava paralisada após a ocorrência.

Em imagens que circularam nas redes sociais, foi observado que a frente do trem ficou totalmente danificada e que o veículo subiu para cima da barreira de concreto no local.

O VLT do Cariri possui nove estações que interligam o município de Crato, na estação Crato, a Juazeiro do Norte, na estação Fátima, e vice-versa, com uma extensão de 13,6 quilômetros de extensão. A linha passa por pelo menos oito bairros entre dos dois municípios.

Em média, são 1,7 mil pessoas transportadas por dia. A linha funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 19 horas. Aos sábados, o funcionamento é das 6 às 13h30min. No primeiro semestre deste ano, mais de 250 mil passageiros passaram pelo VLT Cariri. Em 2023, o total de passageiros transportados foram 557 mil.

Atualizada às 16 horas