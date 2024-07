Aiuaba, no Sertão dos Inhamuns, registra menor temperatura dos últimos 51 anos no CE

Foto: Eduardo Sousa/Prefeitura de Aiuaba A cidade de Aiuaba, no Sertão Central, registrou a menor temperatura desta quinta-feira

O município de Aiuaba, localizado a 417,35 quilômetros (km) de Fortaleza, detectou a temperatura mais fria dos últimos 51 anos no Ceará às 6 horas dessa quinta-feira, 25. Os termômetros da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) marcaram 11,4 °C.

Medida é a menor desde que o órgão começou a monitorar a temperatura no Estado, em 1973, considerando somente as cidades monitoradas pela instituição dentro desse período.

Também hoje o município de Parambu registrou 12,9°C, a segunda temperatura mais baixa dessa séria histórica.

De acordo com a Fundação, no Ceará, as temperaturas mais frias costumam ser registradas no mês de julho. "Nesta época, as temperaturas mais baixas ocorrem em virtude da menor incidência de radiação solar, uma vez que estamos no inverno do hemisfério sul", destaca a Funceme, em nota.

No caso desta quinta-feira, 25, o deslocamento de uma massa de ar menos aquecida favoreceu os registros no extremo sul do Ceará. A situação também foi influenciada por efeitos locais, como altitude do relevo, distância do oceano e ventos mais fracos.

As áreas com as menores temperaturas, além disso, observaram uma condição de 'madrugada de céu limpo', que favorece a dissipação do calor, conforme a Funceme.



Temperaturas mais frias registradas desde 1973