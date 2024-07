Corpo de jovem desaparecido há dois dias é encontrado próximo ao Espigão do Náutico

Foto: Reprodução/Leitor Via Whats App O POVO Um banhista sumiu na tarde desta quarta-feira, 24, na Praia do Meireles, em Fortaleza

O corpo do jovem João Vitor Ferreira, 18, que havia desaparecido na última quarta-feira, 24, após um mergulho no mar da Praia do Meireles, foi encontrado, na manhã dessa sexta-feira, 26, na Beira-Mar, em Fortaleza. O corpo da vítima foi achado por uma equipe de uma embarcação da Marinha do Brasil, por volta das 10 horas da manhã, próximo ao Espigão do Náutico.

No local, uma guarnição de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) levou o corpo da vítima até a faixa de areia após ser acionada pela Marinha. Após o resgate, o corpo foi entregue à Polícia Militar do Ceará (PMCE) e à Perícia Forense do Ceará (Pefoce), que será responsável por identificar a causa da morte do rapaz.

As buscas pelo jovem estavam sendo realizadas desde a última quarta-feira, quando um colega pediu ajuda a policiais militares, alegando que a vítima havia sido arrastada pela correnteza e se afogado no mar.

Equipes das forças de segurança municipal e estadual foram acionadas para a ocorrência e mantiveram buscas até a manhã dessa sexta. O corpo será submetido à perícia para averiguação das circunstâncias da morte. Em nota, a CBMCE se solidarizou com familiares e amigos da vítima e afirmou estar à disposição para prestar apoio.