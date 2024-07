Bolsonaro é rejeitado como cabo eleitoral em Eusábio

Foto: Samuel Setubal ACILON Gonçalves lança Arimatéa Júnior candidato a prefeito do Eusébio com presença de Bruno Gonçalves, prefeito de Aquiraz

A figura do atual prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL) foi foco na convenção que oficializou a candidatura a prefeito de Arimatea Júnior, o Dr. Júnior (PRD). No evento realizado, ontem, o candidato elencou Acilon como "líder" e afastou hipóteses de presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL, na campanha no Município, distante 21,95 km de Fortaleza.

O filho de Acilon, prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), disse ter bom diálogo com alguns líderes petistas e governistas, que, segundo ele, "dificilmente" se manifestarão em apoio ao candidato do PT na cidade vizinha.

A candidata à vice será a ex-vereadora e ex-chefe de gabinete de Acilon, Tamara Holanda (DC), anunciada na convenção. Dr. Júnior já foi prefeito de Eusébio entre 2013 e 2017, em circunstância que tem semelhança com a atual: Acilon havia passado oito anos e, por não poder seguir no Executivo, o indicou à sucessão.

No evento deste sábado, o atual prefeito ganhou igual destaque com o candidato, o que costuma ocorrer em campanhas de situação. Nas divulgações, Júnior e Acilon apareciam de mãos dadas. Nos discursos, focou-se nos 20 anos do grupo no poder, que teriam transformado Eusébio, "no melhor lugar para se viver". "Quem sabe como governar o Eusébio sou eu!", gritou Acilon no discurso.

Além de Gonçalves, havia hipóteses de utilização da figura do ex-presidente Bolsonaro na campanha. O ex-mandatário é filiado ao PL, mesmo partido de Acilon. A possibilidade foi negada por Dr. Júnior, que associou novamente a candidatura ao atual prefeito.

"Não tive essa informação", disse sobre um possível apoio público de Bolsonaro à candidatura dele, na ocasião em que o ex-presidente esteve no Ceará, em março. Sobre o futuro, negou associações com demais caciques: "Não, nosso líder chama-se Acilon Gonçalves e o povo do Eusébio".

Acilon diz que opositores "trabalham com picuinhas"

Quanto à disputa, Dr. Júnior disse que “quantidade de partidos não é importante, mais importante é estar do lado do povo e fazer pelo povo”. A fala se refere ao opositor, também ex-prefeito, Edson Sá (Republicanos), que contaria com uma ampla coligação, com partidos de ampla expressão como PT, PSB e PSD.

“Não olhamos para o lado adversário que trabalha com picuinhas, com mentiras e com retrocesso. Preferimos olhar sempre para frente em prol do progresso”, disse, por sua vez, Acilon, ao O POVO.

O prefeito é filiado ao PL, mas de uma ala menos “bolsonarista” da sigla. Chegou a presidi-la em nível estadual, desde antes da filiação do ex-presidente da República, mas renunciou à gestão em 2023. O comando foi passado para o deputado estadual Carmelo Neto (PL), ferrenho apoiador de Bolsonaro.

Como resultado destes "conflitos" internos, apesar da presença do PL nas coligações, muitos dos aliados de Acilon concorrem em outras siglas, como o próprio Dr. Júnior. A convenção dele, do PRD, contou com grupos de candidatos de PL e do DC, sigla que também contém articulações de Acilon.

O nome de Bolsonaro não foi citado nos discursos, mesmos os filiados ao PL. No máximo, pôde-se ver uma bandeira do Brasil erguida na plateia antes de os postulantes chegarem, o que gerou uma saudação do locutor ao ex-presidente da República, com aplausos.

Bruno Gonçalves não vê líderes governistas se manifestando pelo candidato do PT em Aquiraz

No evento na cidade governada pelo pai, do PL, o prefeito de Aquiraz sinalizou ter apoio de figuras do governismo estadual, do PT, à candidatura dele. O gestor afirmou que “dificilmente” haverá uma manifestação de políticos petistas a favor do nome do PT em Aquiraz, representado por Jair Silva (PT).



Bruno, filiado ao PRD, disse ter “diálogo bom com o Governo” e contar com uma candidatura sólida, com amplo apoio da população, ao contrário do opositor, que teria pouco apoio de líderes do próprio partido.

“Um candidato do PT, mas com apoio muito pequeno dos grandes caciques petistas, vão focar mais na eleição do Evandro Leitão, da Janaina [Farias] em Crateús, do Fernando [Santana] em Juazeiro”, disse.

Segundo o prefeito, alguns caciques governistas o apoiam. Dentre os citados, estão Zezinho Albuquerque, ex-presidente do PP Fortaleza; o postulante à Capital, Evandro Leitão, elencado como "um amigo no governo”; além dos secretários Nelson Martins (PT) e Artur Bruno (PT).

“Dificilmente você vai ver alguns desses maiores políticos cearenses na disputa regional lá no Aquiraz”, afirmou Bruno Gonçalves.