Zé Batista do PSTU diz que candidatura de Evandr (PT) não é de esquerda

Foto: Henrique Araújo ZÉ Batista e Malu Costa, do PSTU, formam a chapa da "equerda pura" em Fortaleza

Zé Batista e Malu Costa foram oficializados como candidatos à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). A candidatura de esquerda foi decidida na convenção em Fortaleza, ontem. O PSTU foi o primeiro partido a confirmar a primeira candidatura a prefeito da Capital.

José Batista Neto, o Zé Batista, é operário da construção civil e sindicalista. Ele já foi candidato a vereador em 2020 e a governador em 2022. A candidata a vice é Maria de Lourdes Gonçalves da Costa, a Malu Costa. Ele é presidenta licenciada do Sindicato de Servidores de Proteção e Defesa Civil do Ceará. É a primeira vez que Malu concorre num pleito eleitoral fora do movimento sindical.

Zé Batista destacou o contraponto tanto ao bolsonarismo quanto ao PT. "O PSTU, mais que nunca, tem obrigação de ter uma candidatura própria, que apresente um programa para a classe trabalhadora, alternativo a essa polarização aí, que no fundo governa para os ricos, para os bilionários da nossa cidade e do nosso país", disse ao O POVO.

O candidato ressalta que o partido é oposição de esquerda. "Por isso o PSTU está apresentando uma chapa própria, pura. Para apresentar um programa socialista, revolucionário, que se enfrente com a ultra direita representada pelo bolsonarismo, mas também com a frente ampla. Com setores da burguesia que estão ligados hoje à frente ampla, ligada ao governo Lula". Ele salientou em vários momentos que lançar a candidatura é obrigação para o partido.

"Fazermos uma campanha para a classe trabalhadora, junto com a classe trabalhadora, é uma obrigação do PSTU neste momento".

Questionado se a candidatura do PT, com Evandro Leitão, não representa os interesses da esquerda e da classe trabalhadora, Batista respondeu que não.

"O PSTU entende que somente uma candidatura socialista, revolucionária, de oposição de esquerda ao governo Lula, que se enfrente com o bolsonarismo, é uma candidatura que representa a classe trabalhadora".

Candidata a vice, Malu destacou a necessidade de dar visibilidade a pautas que considera negligenciadas sobre as mulheres. Ela mencionou a violência e as políticas para mulheres negras e LGBTQIA+.

"Tem importância fundamental as mulheres terem sua voz na política, apresentar sua pauta de reivindicações, para que a gente seja ouvida", destacou Malu Costa.

Com informações de Henrique Araújo