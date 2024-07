Vinte municípios cearenses não registraram roubos no primeiro semestre de 2024

Foto: Luciana Pimenta Os 20 municípios que não registraram roubos no Ceará no primeiro semestre de 2024

Dentre os 184 municípios cearenses, 20 não registraram nenhum Crime Violento contra o Patrimônio (CVP) no primeiro semestre deste ano, conforme levantamento do O POVO com base em dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



São eles: Abaiara, Altaneira, Ararendá, Assaré, Baixio, Cariús, Catarina, Deputado Irapuan Pinheiro, Granjeiro, Ipaumirim, Itaiçaba, Milagres, Pereiro, Potengi, Potiretama, Salitre, Santana do Cariri, São João do Jaguaribe, Tamboril e Tejuçuoca. A maior parte está no Cariri Cearense, região que conta com oito municípios nesse ranking.



Todos eles são municípios de pequeno porte. O maior deles em população é Milagres, que conta com 25.900 habitantes, conforme o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Entre as cidades que não registraram roubos este ano estão quatro dos cinco municípios menos populosos do Estado: Potiretama, São João do Jaguaribe, Baixio e Granjeiro. Guaramiranga, que completa a lista dos menores municípios do Estado, registrou um CVP, conforme a SSPDS.



Ao todo, 18 municípios registaram apenas um roubo neste primeiro semestre: Campos Sales, Catunda, Ipaporanga, Itatira, Jaguaruana, Jati, Madalena, Mombaça, Mucambo, Orós, Pacoti, Palhano, Porteiras, Quixeré, Solonópole, Tarrafas e Várzea Alegre.



O POVO entrou em contato com a SSPDS para saber se existe a possibilidade de subnotificação nas estatísticas, já que, desses 20 municípios onde não foram registrados roubos, apenas cinco têm delegacias de Polícia Civil.

Em nota, a pasta afirmou apenas que os roubos podem ser registrados em qualquer delegacia do Estado ou, ainda, pelo site https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/beo, que funciona 24 horas por dia, durante toda a semana. “A SSPDS reforça que o registro é importante para subsidiar a investigação”, afirmou a nota.



A Secretaria também ressaltou a redução geral no número de CVPs registrada no Estado neste ano. Enquanto, no primeiro semestre de 2023, foram registrados 21.534 roubos, no mesmo período deste ano, ocorreram 19.250 CVPs — redução de 10,6%.



“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a redução nos indicadores de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) são resultados de investimentos do Governo do Ceará, fortalecimento das ações preventivas e integração entre o trabalho ostensivo, inteligência e investigação”, disse a pasta.



Como O POVO mostrou em 9 de julho último, a maior parte dos roubos registrados no Estado ocorre nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza. Só em Fortaleza são registrados 70% do total. Os municípios com mais registros desse tipo de crime são: Fortaleza (13.626), Caucaia (917), Maracanaú (794), Juazeiro do Norte (473), Sobral (444), Horizonte (205), Maranguape (187), Aquiraz (143) Eusébio (142) e Pacajus (133).



Apesar da redução no número de roubos, houve um aumento no número de furtos, como também mostrou O POVO em 9 de julho. Foram 29.716 furtos registrados entre janeiro e junho deste ano, contra 28.319 do mesmo período do ano passado — ou seja, um aumento de 4,93%. É o maior número registrado para o período desde 2015, quando 31.004 furtos foram registrados no semestre.



