Três homens são presos suspeitos de latrocínio no Cumbuco

Foto: Reprodução/Câmeras de vigilância Câmeras flagraram momento em que o homem abordou o casal, que reagiu e foi atingido pelos disparos. Mulher morreu

Três homens foram presos suspeitos de participação no latrocínio (roubo seguido de morte) em uma pousada localizada na Praia do Cumbuco, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime aconteceu na útlima segunda-feira, 29, e resultou na morte de uma turista de 46 anos natural de Macapá (AP). De acordo com as investigações, o casal Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro e Philip Donald Eric Gray havia trocado R$ 40 mil em uma casa de câmbio e o dinheiro foi entregue na pousada.

Os suspeitos presos são um homem de 38 anos, que já responde por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico; um de 27 anos, com passagem por tráfico de drogas; e outro de 22 anos. Este último é apontado como responsável pela logística do crime, pois teria fornecido o carro usado no crime. Os outros dois suspeitos, de acordo com a Polícia, teriam atuado no veículo que deu fuga aos executores. As duas pessoas que seriam participantes diretas do latrocínio foram identificadas e são procuradas pela Polícia.



Conforme o delegado Andrade Júnior, titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), as vítimas estavam fazendo check-out da pousada e aguardavam um transporte. Os dois criminosos atacaram no momento em que o casal saía do estabelecimento. A vítima sobrevivente, que é inglês, saiu ferido e foi socorrido a uma unidade de saúde, onde segue internado.

Informações preliminares apontam que o trio chegou à pousada sabendo sobre a quantia em dinheiro. Ao identificarem o casal, os criminosos tentaram efetuar o roubo, no entanto, os alvos resistiram e foram baleados. Um dos próximos passos da investigação será ouvir o inglês que foi vítima da ação. (Colaborou Jéssika Sisinando, Luiza Vieira e Lucas Barbosa)