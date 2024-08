Cacs são presos suspeitos de repassar armas a organizações criminosas

Foto: divulgação/Polícia Civil do Ceará Apreensão de armas realizada pela Draco em Fortaleza

Quatro pessoas com registro de Colecionadores, Atiradores e Caçadores (Cacs) foram presas por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) nessa quinta-feira, 1º durante operação policial em Fortaleza e Região Metropolitana.

Conforme a Polícia Civil, 18 armas foram apreendidas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. A ação foi o resultado de troca de informações entre o Exército Brasileiro e Polícia Civil do Estado do Ceará. A suspeita é que as quatro pessoas estavam repassando armas para organizações criminosas.



De acordo com as informações da Polícia Civil, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Os quatro suspeitos presos foram encaminhados à Draco e autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Entre as 18 armas de fogo apreendidas, cinco estavam sem registro, além de centenas de munições e insumos para carregadores de arma de fogo, prática não autorizada.

Em entrevista ao O POVO, o delegado Alisson Gomes, titular da Draco, relatou que as investigações começaram depois que perceberam divergência entre o poder bélico dos suspeitos com o poder de fogo que possuíam. Os mandados foram cumpridos nos bairros Mondubim e Jangurussu.

Conforme o delegado, os suspeitos possuem atividades lícitas e informaram que não possuíam conhecimento da legislação em relação aos registros. Algumas das armas eram registradas e outras não. E alguns dos armamentos estavam em lugares diferentes aos que seus respectivos registros apontavam.

Operação em 2023

A incompatibilidade de renda com o armamento adquirido chamou atenção da Polícia no ano de 2023, quando um homem comprou mais de R$ 200 mil em armamento. O indivíduo registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) que descrevia o furto de 16 armas de fogo. As investigações apontaram que o homem comercializava o armamento de forma ilegal. e que simulou o furto das armas antes de uma fiscalização do Exército Brasileiro.

Entenda as mudanças no uso de arma de fogo

No dia 21 de julho de 2023 o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto sobre o controle responsável de armas. O decreto restringiu o acesso a armas e modificou as competências.

De acordo com o site oficial do Governo Federal, para civis, antes era válido até quatro armas de uso permitido, sem a efetiva necessidade, com a possibilidade de ampliação de limite. E até 200 munições por arma por ano. Com o decreto são duas armas de uso permitido e a comprovação da efetiva necessidade, sendo permitido até 50 munições por arma por ano.

Já os registros relacionados aos Caçadores, Atiradores, colecionadores permitia até 30 armas, sendo 15 de uso restrito, até 1 mil munições por arma de uso restrito por ano, até cinco mil munições por arma de uso permitido.

Com a mudança no decreto, a de 30 armas o número passou para seis armas. Até 500 munições por arma por ano, a metade do que era antes e a necessidade de autorização do Ibama.

Em relação aos colecionadores, o decreto que antes dava a possibilidade de até cinco armas de cada modelo, foi reduzida para até uma arma para cada tipo de marca, variante, calibre e procedência. Ainda são vedadas as automáticas e as longas semiautomáticas de calibre de uso restrito com o 1º lote de fabricação tenha menos de 70 anos.

Os atiradores desportivos, por sua vez, tiveram a definição de três níveis, sendo o maior nível com até 16 armas de fogo.

Atualizada às 17h18min

