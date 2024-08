Fortaleza inicia segundo semestre letivo com implementação do novo currículo escolar

Foto: Matheus Souza ESCOLA Municipal Governador Faustino de Albuquerque fica no Conjunto Ceará

O segundo semestre letivo para escolas da rede municipal de Fortaleza começou ontem, 1°. A volta às aulas também marca a implementação do novo Documento Curricular Referencial de Fortaleza (DCRFor). Lançado em junho deste ano, o currículo escolar é composto por nove livros e tem a proposta de orientar e adaptar a prática pedagógica para a realidade local, abrangendo todas as áreas da educação.

O currículo foi criado com a participação de mais de cinco mil profissionais da educação de Fortaleza e da comunidade escolar. Desenvolvido desde agosto de 2023, o material busca garantir uma educação integral, equitativa e inovadora.

Os nove volumes são: (1) Caderno Introdutório, (2) A Cotidianidade da Educação Infantil, (3) Linguagens, (4) Matemática, (5) Ciências da Natureza, (6) Ciências Humanas, (7) Modalidades (Educação de Jovens e Adultos - EJA e Educação Especial Inclusiva), (8) Educação em Tempo Integral e (9) Cidadania, Diversidade e Inclusão.

“Antes do DCRFor, usávamos como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento Curricular Referencial do Ceará. Agora temos um currículo com a nossa identidade”, afirmou Jefferson Maia, secretário municipal de Educação, durante evento nesta quinta-feira, 1°, na EMEIF Governador Faustino de Albuquerque, no Conjunto Ceará.

DCRFor é dividido em nove volumes e já pode ser utilizado para nortear aulas Crédito: Alcides Freire (Prefeitura de Fortaleza)/Reprodução

Lecionando língua portuguesa há mais de dez anos na escola Governador Faustino de Albuquerque, a professora Letícia Duarte explica que, a partir de agora, os professores estudarão o novo currículo para aplicá-lo em sala de aula.

“Inserir elementos da cultura local, como costumes e músicas, também vai ajudar os professores a superar dificuldades na sala. Quando o documento reflete a realidade dos alunos, é mais fácil para eles compreenderem e se engajarem com o conteúdo”, pontua Letícia Duarte.

Segundo a Prefeitura, cada um dos mais de 10 mil professores da rede municipal recebeu um exemplar impresso do DCRFor, além de acesso à versão virtual nos portais da Rede de Educação.

EM Governador Faustino de Albuquerque é requalificada

O dia também foi de entrega da requalificação da EM Governador Faustino de Albuquerque, localizada no bairro Conjunto Ceará. Fundada em 1979, a unidade inicialmente era integrada à Rede Estadual e, em 2006, foi municipalizada. Atualmente, a unidade conta com 656 alunos, do 6° ao 9° manhã e tarde.

A escola passou por serviços de recuperação da fachada, novo piso, pintura, instalação de itens de acessibilidade, entre outros. Além disto, uma nova quadra esportiva e um anfiteatro foram construídos. O investimento total foi de R$ 3.117.885,97.

Para a diretora Nara Thalita do Carmo, a entrega beneficia alunos e comunidade. “Isso certamente vai melhorar as aulas, já que um ambiente adequado propicia uma melhor aprendizagem. Essa escola também tem uma tradição forte dentro da comunidade, já que é um local para diversos eventos. Muitas coisas boas virão!”, diz a gestora.

A estudante Maria Isabella Silva, de 12 anos, se diz feliz com o novo ambiente. “As coisas estavam em condições bem ruins antes, principalmente os banheiros e a falta da quadra. Um local bonito nos faz nos sentir melhor e valorizar a escola”, indica a aluna do 7° ano.

Conforme o secretário de Educação, Jefferson Maia, atualmente o município conta com 50 escolas em obras. “Vamos entregar até o final do ano, porque todas estão em um ritmo muito acelerado. Nos próximos 30 dias, aproximadamente mais 8 escolas serão entregues. A corrida será grande”, disse.