Estudantes da UFC ganham Prêmio Jovem Jornalista do Instituto Vladimir Herzog

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10.08.2023: Situação dos espigões do Icaraí.

Estudantes de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC) foram vencedores da 16ª edição do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, concedido pelo Instituto Vladimir Herzog. Em 2024, o instituto convidou estudantes de todo o País a participarem da seleção.



Os jovens foram instados a produzir propostas de pautas a partir dos dados e informações do Censo Demográfico de 2022, “contribuindo assim com a compreensão da nova realidade da população brasileira”, afirma o Instituto.



A pauta premiada e intitulada “Águas que sobem, vidas que mudam: o impacto do aumento do nível do mar nas comunidades costeiras do Ceará” foi produzida pelos estudantes Gabriel Damasceno, que também é estagiário do O POVO, e Guilherme de Castro, com a orientação do professor Edgard Patrício.



Segundo Gabriel Damasceno, o objetivo foi apurar as condições sociais dessas comunidades e os impactos causados pelas mudanças climáticas, em especial o aumento do nível do mar. “Contar a história das pessoas que são vítimas do aquecimento global e do aumento do nível do mar”, disse.



Os estudantes utilizaram dados da plataforma “Climate Central”, onde é possível observar as mudanças climáticas em vários pontos. Com acesso às informações, houve o cruzamento de dados junto ao Censo Demográfico do IBGE de 2022, com o intuito de identificar o nível de escolaridade dessas populações, sua renda, raça e profissão.

“Nem todas as pessoas são impactadas pelo aquecimento global da mesma forma, a situação do Rio Grande do Sul deixou isso muito claro. Pessoas com a renda mais alta, com escolaridade mais alta, têm recursos para conseguir se livrar dessas situações”, afirmou Gabriel, ao defender a importância da realização de mais estudos sobre essa temática.



Já Guilherme de Castro diz que “o Censo de 2022 indicou que as cidades mais populosas do Ceará estão em áreas litorâneas, que são as mais vulneráveis aos impactos do aumento do nível do mar. Além disso, o Estado também é o segundo do Brasil com maior potencial erosivo”.



Os organizadores do prêmio selecionaram cinco propostas de pauta, uma para cada região do País. Os vencedores vão receber microbolsa com valor de cinco mil reais para desenvolverem sua matéria contando com o acompanhamento de jornalistas convidados para atuarem como mentores dos jovens profissionais.

