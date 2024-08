Plataforma que cruzará dados da Atenção Primária à Saúde de Fortaleza é apresentada

Foto: Divulgação/ Daniel Calvet JOSÉ SARTO e Galeno Taumaturgo na apresentação

As informações da Atenção Primária à Saúde de Fortaleza deverão passar a ser monitoradas por uma plataforma que cruza dados e constrói relatórios sobre situação de pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Cidade. Com a nova plataforma, será possível identificar, por exemplo, pessoas hipertensas que não compareceram às consultas ou gestantes que estejam sem vacina ou ausentes das visitas de pré-natal. Previsão da Prefeitura é de que a plataforma seja implementada até setembro.

O programa foi apresentado pelo titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo, com a presença do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), na tarde desta sexta-feira, 2, na sede da SMS.

A Atenção Primária à Saúde da Capital é composta por uma rede de 129 Unidades Básicas de Saúde (UBS), dividida em seis Regionais de Saúde, quatro Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), quatro policlínicas, seis postos de saúde itinerantes do Programa Vem Saúde e 24 equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), sendo 16 Centros de Atenção Psicossocial (seis gerais, três infantis e sete álcool e outras drogas), cinco unidades de acolhimento e três residências terapêuticas.



De acordo com a SMS, Fortaleza é a primeira capital do Nordeste a ter esta ferramenta, desenvolvida pela empresa de tecnologia Radar Saúde. A iniciativa está presente em outros estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País.

Como funciona a plataforma da Atenção Primária à Saúde



Na prática, de acordo com a Prefeitura, a plataforma é focada em soluções que permitem uma gestão eficiente e contará com todas as informações que já são compartilhadas com o Ministério da Saúde (MS). Objetivo é, por meio destes dados, aumentar o cuidado em predição de risco, prevenção de doenças e promoção da saúde.



“Nós precisamos avançar em inovação, então, essa ferramenta nos dá todas as informações compiladas. Teremos a possibilidade de nos direcionar para determinadas situações. Uma paciente que não fez um exame importante, por exemplo, será contatada e convocada para a realização deste exame. É uma forma de otimizar e economizar recursos para melhorar ainda mais a atenção primária de Fortaleza”, explica o secretário da Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo.



O prefeito José Sarto pontua que o programa orientará a política de prevenção na Atenção Básica e que a ferramenta está em processo de implantação. “Creio que em pouco mais de um mês já poderemos habilitar o uso dela para toda a nossa rede de postos de saúde, de UPAs e de policlínicas, de forma que todas elas possam acessar o banco de dados do território em que estão localizadas”, detalha.



A plataforma, dentre outras funcionalidades, fornece dados de diversas linhas de cuidado: crianças, idosos, gestantes, pessoas com diabetes, hipertensos, pessoas com risco cardiovascular e mulheres. Apresenta também recursos como análises de risco, acompanhamento de metas, financeiro, análises textuais, painéis indicadores, monitoramento em saúde, dentre outros.



“Esta é uma plataforma consultiva, inovadora e centralizadora, que integra dados do prontuário eletrônico, agregando valor e tornando uma base fidedigna e que permite que o Município tenha acesso a pessoas que mais têm necessidade de atendimento em saúde. Com a implantação, será possível identificar desde crianças que necessitam atualizar vacinas a dados que mostram pessoas que possuem riscos de diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensos, entre outros”, diz o CEO da Radar Saúde, Udo Hawerroth.