Férias no Parque encerra programação na volta às aulas

Foto: Matheus Souza/Especial para O POVO ATIVIDADES passaram a ser estendidas da manhã até a noite

Foram quatro fins de semana de muita recreação para a criançada, com pintura facial, palhaçaria, parquinho, brinquedos infláveis, cama elástica, corridinha e slack line. Teve até torneio de futebol, além de aulas de ioga, zumba, ritmos, dança de salão, Tai Chi Chuan, massoterapia e mais. Tudo de graça.

Depois de tanta diversão, o Férias no Parque do Cocó terminou a programação neste domingo, 4, porque as férias escolares acabaram.

"Essa foi a primeira edição, mas a intenção é que ele aconteça a cada julho e janeiro, e aí terminar com música . Tudo, é claro, respeitando as normas de uso do parque", destacou Vilma Freire, secretária estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema).

A programação foi realizada pelo Governo do Ceará, por meio da Sema, com apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio) e do Serviço Social do Comércio (Sesc).

A gestora teve a ideia de estender a programação até a noite, um diferencial dos eventos do Viva o Parque, também realizado pela Sema. "A gente percebeu que muitas famílias chegavam cedo e passavam o dia todo, só saíam à noite. A programação estendida foi pensando nelas".

O eletricista Magno Souza, 29, morador do José Walter, levou os quatro filhos para correr, brincar de bola e ter contato com a natureza. Tudo o que não conseguem fazer na rotina de morar em apartamento.

"É a chance deles desligarem um pouco das telas e serem crianças de verdade. Correr de pé descalço. Como nem sempre dá pra levar todo mundo para sair, por conta do custo de vida, eventos gratuitos como esse são a chance da gente, como família, ficar mais unido", apontou.

A pensionista Sílvia Abreu, 51, estava no parque com duas filhas e seis netos, além de Max, o cão filhote de husky siberiano. A família saiu do Mondubim depois do almoço especialmente para aproveitar a programação especial.

"Vi na internet que teria um show com piano. É que eu nunca na minha vida inteira vi um show com piano, sabe? Queria ver de perto. Será que vou me emocionar?", pergunta, de olho no piano azul que ainda estava mudo das teclas.

Quando o pianista, cantor e compositor cearense Paulo Rodrigo subiu ao palco para tocar e lançar o clipe da música "Meu Ceará", ela era toda olhos e telas para gravar na memória a primeira apresentação que assistia na vida.

Para quem ficou com vontade de se refestelar no gramado sentindo o vento do parque, ou para os que busquem atividades como escalada, rapel e passeio de barco pelo rio Cocó (este último sendo opção paga), a dica é ficar de olho no site ou nas redes sociais da Sema e buscar pela programação do Viva o Parque.