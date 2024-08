Incêndio e vandalismo contra ônibus foram registrados

Imagens feitas na noite de sábado, 3, mostraram um incêndio nas proximidades da UP-Itaitinga2. Não se sabe se as chamas foram causadas pelos internos ou em manifestações de seus familiares, que se mobilizaram pelas redes sociais após as notícias da tentativa de fuga. Nem a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), nem o Governo do Estado se manifestaram a respeito e o Corpo de Bombeiros afirmou não ter sido acionado para ocorrências na região.

Na manhã de ontem, o governador Elmano de Freitas publicou o vídeo de Mauro Albuquerque nas redes sociais - em que aparece ao lado dos policiais penais. "Parabenizo o trabalho do nosso secretário Mauro Albuquerque, dos policiais penais do Ceará e das nossas forças de segurança. Continuamos cada vez mais firmes no combate ao crime", escreveu.

Também não houve posicionamento sobre a relação da tentativa de fuga e atos de vandalismo registrados contra ônibus durante a noite. De acordo com o Sindiônibus, os veículos realizaram "pequenos desvios somente enquanto a normalidade do tráfego da região era retomada".

A entidade não contabilizou quantos ônibus foram atingidos nem identificou a motivação dos ataques. Os crimes se deram na avenida Borges de Melo, altura da alça para o viaduto da BR-116, conforme o Sindiônibus.