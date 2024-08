Vans de transporte escolar são fiscalizadas na volta às aulas em Fortaleza

Foto: Antônio Ferreira/Etufor Operação ocorre durante todo o período letivo e é intensificada durante a volta às aulas

Diversos veículos de transporte escolar deverão ser fiscalizados durante a volta às aulas em Fortaleza. Até a próxima sexta-feira, 9, blitzes educativas da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) serão realizadas na porta de escolas da Capital para conscientizar motoristas e identificar irregularidades nas vans que realizam os deslocamentos.

Para prestar o serviço, os condutores devem seguir uma série de medidas para a segurança e bem-estar das crianças. Dentre os critérios avaliados nas fiscalizações, estão número e qualidade dos cintos de segurança, fecho interno nas portas e luz de freio elevada.

Outro elemento obrigatório para atuar no transporte escolar na Capital é o cadastro regularizado junto à Etufor. Para obterem o documento, os veículos e motoristas devem passar por uma vistoria periódica, feita a cada seis meses, que avalia as condições do veículo para acomodar as crianças.

Durante o início da operação, na manhã dessa segunda-feira, 5, 13 automóveis foram abordados na porta de uma escola, no bairro Farias Brito. Dois estavam com o laudo de regularização vencido.

Ainda na tarde desta segunda-feira, mais duas escolas no José Walter receberam a fiscalização. Durante a operação, as blitzes serão realizadas no início da manhã e da tarde.

De acordo com supervisor de operações de fiscalização da Etufor, Gilvan Pedroza, também é importante que os responsáveis, ao contratarem o serviço, estejam plenamente cientes das condições de transporte que serão oferecidas às crianças.

“É importante que os pais, ao contratarem esse serviço, peçam [documento que comprove] a vistoria de transporte da Etufor, para verificar se está em dia, verificar se os proprietários do veículo possuem carteira padrão e, se for o caso, verifiquem o estado geral do veículo”, orienta Gilvan.

A situação da van de transporte perante a gestão municipal pode ser consulta no catálogo de serviços da Prefeitura, por meio da aba de mobilidade.

Em caso de dúvidas ou flagrante de irregularidades nos veículos, o responsável também pode acionar a equipe de fiscalização da Etufor pelo telefone (85) 99167 5337.