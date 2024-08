Governo anuncia que Fortaleza teve o mês de julho menos violento em 10 anos

Foto: Samuel Setubal GOVERNADOR Elmano de Freitas e o secretário da Segurança Roberto Sá

O governador Elmano de Freitas (PT) usou suas redes sociais para anunciar, nessa quarta-feira, 7, que Fortaleza registrou no mês passado o julho menos violento dos últimos dez anos. Com uma redução de 4,9% no número de assassinatos em comparação com junho, o mês passado foi o menos violento do ano na Capital.

Além disso, em sua live semanal, Elmano afirmou que os homicídios caíram 5% no Ceará em julho em relação a junho. Apesar da divulgação das porcentagens, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que os dados completos de homicídios só serão divulgados "nos próximos dias".

Levando em consideração que a redução anunciada em Fortaleza em julho foi de 4,9% e que, em junho, haviam sido 61 homicídios, foram 58 os assassinatos registrados no mês passado na Capital. Já em todo o Estado, o número de assassinatos para julho seria de 246, levando em conta uma redução de 5% em relação aos 259 casos registrados em junho. Apesar da redução em relação a junho deste ano, o último mês de julho registrou aumento de 1,65% em relação a julho de 2023, quando 242 assassinatos foram computados pela SSPDS. Com isso, é o décimo mês consecutivo de aumento no número de homicídios no Estado.

Referindo-se aos de Fortaleza e a comparação no Estado entre julho e junho deste ano, Elmano parabenizou as forças de segurança cearenses pelos resultados. "Nós sabemos que é algo inicial e que temos que trabalhar bastante, mas esse resultado é animador e aponta um caminho: o do fortalecimento das nossas forças e de cada vez mais termos ações integradas com quem for necessário para garantir a paz para cada cearense", afirmou o governador na live.

Até o último dia 20 de julho, mais recente atualização disponibilizada pela SSPDS, 1.877 assassinatos haviam sido registrados neste ano em 2024. É um aumento de 29,63% em relação ao mesmo período do ano passado. Também é a maior marca registrada no Estado entre 1º de janeiro e 20 de julho desde 2020.

Parciais das estatísticas de homicídios referentes a agosto ainda não foram divulgadas pela SSPDS. O início do mês, porém, é marcado por episódios de violência em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Entre a madrugada de terça-feira, 6, e a madrugada de quarta-feira, 7, seis homicídios foram registrados no Município.

Na madrugada de terça, dois homens foram mortos a tiros dentro de uma casa do bairro Parque Soledade. Já à tarde, um corpo decapitado de um homem foi encontrado na Praia do Cumbuco. A cabeça do cadáver só viria a ser encontrada nessa quarta. Mais tarde, por volta das 17h50min, um homem foi morto a golpes de um objeto contundente no Distrito de Matões. Já na madrugada de quarta, dois homens foram mortos a tiros em ocorrências registradas nos bairros Lago Verde e Urucutuba. Em nenhum dos casos houve prisões em flagrante e os crimes são investigados pela Delegacia Metropolitana de Caucaia.