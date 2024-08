Incêndio em fábrica de colchão é debelado após seis horas de trabalho dos bombeiros

Foto: Matheus Souza INCÊNDIO foi debelado por volta das 13 horas de ontem

Um incêndio atingiu uma fábrica de colchões no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ontem, 6. Ao todo, 60 bombeiros do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuam para combater as chamas, que começaram por volta das 6 horas e foram controladas no início da tarde, por volta das 13 horas, conforme informou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará por meio de nota. O trabalho durou cerca de seis horas.

Ainda não há informações do que provocou as chamas no local. A edificação atingida está localizada no Quarto Anel Viário, na BR-020, no bairro Industrial. Para chegar ao foco do incêndio, no centro do galpão da fábrica, a equipe dos bombeiros, inicialmente, realizou o controle das chamas no entorno.

Em seguida, após o uso de um drone para visualizar o foco, as guarnições iniciaram o combate às chamas pela parte superior da fábrica para acelerar os trabalhos.

De acordo com o coronel dos bombeiros Wagner Maia, uma área superior do galpão colapsou, permitindo o combate às chamas por cima. Ainda segundo o coronel, as ações iniciais foram concentradas no entorno da fábrica para chegar no centro da empresa. Na região, um dos principais agravantes foi o risco de desabamento do teto e a presença de produtos químicos dentro da empresa. Para amenizar os riscos, as equipes trabalharam com máscaras protetoras — Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo (EPRA).

Oscilação e desligamento de energia em Fortaleza e Caucaia



O incêndio na fábrica desencadeou oscilações e desligamento de duas linhas elétricas, causando quedas de energia nos municípios de Fortaleza e Caucaia, na RMF. Por volta das 7 horas da manhã desta terça, pelo menos oito bairrosnas cidades registraram oscilações no fornecimento de eletricidade e problemas nos semáforos.

Em Fortaleza, os bairros Benfica, Parquelândia, Pici, Padre Andrade, José Bonifácio, Quintino Cunha e Damas ficaram entre os bairros afetados pela oscilação. Também há relatos de quedas de energia no Tabapuá, distrito da cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Alguns semáforos da Capital também registraram problemas durante a manhã. No cruzamento das avenidas Aguanambi e Domingos Olímpio, policiais militares realizaram o controle do trânsito.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a falha nos semáforos foi causada por um surto de tensão na rede de energia da Cidade.

A Enel afirmou que todo o serviço foi restabelecido por volta das 7h40min. A empresa afirma que aguarda a conclusão do trabalho do Corpo de Bombeiros.

“Um incêndio de grandes proporções causou a saída de duas linhas de Chesf. Nossa equipe prontamente iniciou as transferências de cabo, de modo que neste momento nós estamos com 100% de nossos clientes com fornecimento de energia”, disse o responsável de Alta Tensão da Enel Ceará, Francisco Queiroz.

Em nota, a Companhia Hidro Elétrica de São Francisco (Chesf) disse que o incêndio desligou a subestação Pici II, mas o fornecimento foi restabelecido.

“O desligamento automático das linhas de transmissão de 230/69 kV afetou parcialmente o atendimento de energia para a área oeste da Região Metropolitana de Fortaleza. O fornecimento de energia já foi normalizado num trabalho em conjunto com a distribuidora local”, disse, em nota.

Moradores dizem ter ouvido explosão

No local do incêndio, moradores e comerciantes que residem e trabalham no entorno relataram ter ouvido pelo menos mais de uma explosão ao longo da manhã. “Muito estrondo e muitas explosões. Acho que deve ter algum produto químico lá dentro por se tratar de fábrica de colchões, então deve ter solventes, essas coisas. Só tentei ficar afastado”, disse o comerciante Marcelo Braga, 60.

O comerciante Felipe Yuri Gomes, 25, disse que o incêndio começou a preocupá-lo após as explosões. Ele afirma que escutou pelo menos dez explosões. “O vizinho nosso avisou de manhã cedo, e quando a gente chegou, por volta das 8 horas, houve mais explosões”, conta. Apesar do caso, o comerciante disse que não ocorreu orientação sobre evacuação da região pelos bombeiros e que as atividades seguiram normalmente no entorno.

A dona de casa Maria de Fátima, 49, afirma que percebeu a fumaça densa no local por volta das 7h30min. “Fiquei muito preocupada porque a fumaça estava muito alta”, comenta. Ela ainda ressalta que o medo principal era o fogo atingir os fios de energia e os moradores. Segundo ela, não foi a primeira vez que aconteceu um incêndio no local.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Maracanaú, Hermano Linhares, após finalizada a ocorrência, o prédio deverá passar por uma vistoria da Defesa Civil de Maracanaú para levantamento de possíveis danos à estrutura. “A Defesa Civil vai fazer um levantamento dos riscos estruturais e da situação que a edificação continuará para ver a questão da edificação, haja vista que um incêndio dessas proporções traz muitos problemas às estruturas”, disse.

Os bombeiros informaram que as estruturas de empresas vizinhas não foram afetadas pelas chamas, mas como ação preventiva, algumas viaturas da guarnição foram alocadas nas regiões para garantir a proteção das edificações.

“Não temos fogo fora da empresa, ele está concentrado apenas na empresa”, afirma coronel Wagner Maia. Até o fechamento desta matéria, os proprietários da empresa da fábrica de colchões não foram localizados. (Colaborou Kleber Carvalho e Gabriela Monteiro/Especial para O POVO)

