Professor de escolinha de futebol é acusado de estuprar 15 crianças e adolescentes em Sobral

Um homem que trabalhava como professor de uma escola de futebol no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, é acusado de estuprar 15 crianças e adolescentes. Ele está preso desde junho último. As vítimas teriam de 8 a 13 anos de idade, conforme o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A denúncia foi aceita pela Justiça do Ceará nesta terça-feira, 6.

Segundo consta na denúncia do MP, o acusado teria começado a dar aulas na instituição em junho de 2023 e se responsabilizava por buscar e deixar os alunos nas próprias residências. O agressor gostava de ser chamado de “padrinho”.

Conforme o MPCE, ele levava os meninos para passeios em shoppings, casa com piscina, clube e até para a própria residência. Nesses locais, ele cometia os atos de violência sexual contra as crianças e os adolescentes.

De acordo com a investigação, relatos demonstram que o agressor criou um “programa de pontos” que atribuía a atos sexuais. Dessa forma, ele oferecia premiações em troca dos abusos, como celulares, bicicletas e lanches.

As mães das vítimas foram recebidas no Ministério Público, onde informaram que o acusado também atuou como professor em outra instituição de Sobral, no bairro Residencial Nova Caiçara, e em uma de Fortaleza. Durante o depoimento dos familiares das vítimas, conforme a denúncia, foram levantadas suspeitas de que o denunciado já teria cometido estupro contra crianças e adolescentes anteriormente.

Segundo o promotor de Justiça Rodrigo Calzavara, da 6ª Promotoria de Justiça de Sobral, o acusado atuava como professor de futebol para ter acesso às vítimas. "Se apresentava como professor de escolinha de futebol, mas o intuito era apenas forjar um personagem para ter acesso a crianças e adolescentes e assim conseguir praticar os abusos e violações sexuais", afirma.

"É importante a difusão desta informação para que, caso novas vítimas existam, elas possam surgir para os órgãos de investigação. Você, pai, mãe de uma criança que tenha tido aula de futebol com o denunciado e tenha, por algum motivo, suspeitado de alguma conduta ou de alguma atitude do seu filho ou da sua filha durante essa rotina de aulas de futebol, algo que saia do comum, procure os órgãos de investigação", alerta o promotor de Justiça.



A orientação é procurar uma delegacia de polícia ou Ministério Público. Segundo o promotor de Justiça, algumas vítimas chegaram a receber ameaças de que os familiares seriam mortos caso contassem sobre os abusos.

O acusado foi preso temporariamente no dia 27 de junho último. No momento, ele estava em uma rodoviária em Fortaleza, tentando embarcar em um ônibus com destino a outro estado. A prisão foi convertida para preventiva e o denunciado aguarda julgamento.

Documentos aos quais O POVO teve acesso indicam que o caso teve início no início de abril, quando uma mulher relatou ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Sobral - CE que o filho de nove anos estaria sofrendo violência sexual pelo professor de futebol infantil. Após realização de Boletim de Ocorrência, inquérito para investigação foi instaurado.

Onde denunciar

Denúncia pode ser feita em qualquer delegacia de polícia ou diretamente junto ao Ministério Público. Contatos importantes:

Delegacia Regional de Sobral

Contato: (88) 3677-4711 / 1dpsobral@pc.ce.gov.br

Endereço: Rua Miguel Téles da Frota, 98 - Campo dos Velhos, Sobral

Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA)

Contato: (85) 3101-7588/ dca@policiacivil.ce.gov.br

Endereço: Rua Tabelião Fabião, 114 - São Gerardo, Fortaleza - CE