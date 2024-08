Estado assina acordo com Instituto Pacto Contra a Fome para buscar formas de extinguir a pobreza no CE

Foto: Reprodução/ Governo do Estado - George Braga/ Ascom GabDama Governo do Estado assina acordo com Instituto Pacto Contra a Fome para extinguir a pobreza no Ceará

O Governo do Estado do Ceará, no âmbito do Grande Pacto por um Ceará Sem Fome, assinou, na tarde desta quarta-feira, 7, um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Pacto Contra a Fome. A reversão de desperdícios de alimentos e a formulação e implementação de atividades voltadas à extinção da fome no Estado foram os principais tópicos abordados na reunião.

Para a cofundadora e presidente do Instituto Pacto Contra a Fome, Geyze Diniz, “é inconcebível que a gente viva em um país que produz e exporta alimentos, mas ao mesmo tempo tem fome e pior, ainda joga comida no lixo”. De acordo com ela, a expectativa é que, em 2030, nenhum cearense esteja inserido nos índices de insegurança alimentar.

A reunião foi mediada pela primeira-dama do Estado e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Ceará Sem Fome, Lia de Freitas. Na oportunidade, Lia comentou que o Estado tem avançado muito nessa vertente, com a geração de emprego e renda, contudo, a desigualdade social ainda faz com que muitas famílias continuem com a renda muito baixa.

“Não é fácil assumir que temos essa questão (da vulnerabilidade social e fome) no Estado”, segue. “Para isso nós temos o Bolsa Família, o Programa Mais Infância, que disponibiliza R$ 100 mensais para 450 mil famílias”.

A primeira-dama acrescentou que já foram desenvolvidas duas estratégias principais para mitigar a fome e evitar o desperdício de alimentos no Estado. A primeira ação resulta de uma Mensagem enviada pelo Governo à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), disciplinando a doação e reutilização de alimentos.



O intuito da proposta é dialogar com as redes de bares e restaurantes e associação de supermercados e, a partir da ação conjunta, identificar os locais do Estado que mais desperdiçam alimentos e os pontos onde estão concentradas as famílias em insegurança alimentar. Com isso, os alimentos que seriam desperdiçados iriam para a mesa daqueles que mais precisam.

A segunda estratégia, conforme Lia de Freitas, é aumentar a relação com empresários do Estado do Ceará. “O eixo de qualificação e renda já está sendo realizado e foi uma parceria com a Lide Ceará, grandes empresários que nos doaram, através do Natal Sem Fome, em 2023, cerca de R$ 300 mil, que foram repassados diretamente para as entidades gerenciadoras das cozinhas”, afirmou Lia.

No que se refere ao Ceará Sem Fome, a primeira-dama explicou que o cartão do benefício dispõe de uma tecnologia de restrição que permite que o usuário só compre produtos de gêneros alimentícios, ou seja, alimentos perecíveis e não perecíveis e hortifruti.

“Estamos com a empresa que administra o cartão pedindo para saber quais são os alimentos mais comprados para melhor monitorar”, acrescentou Lia de Freitas durante o encontro.

Mensalmente, a população em situação de pobreza ou extrema pobreza recebe um auxílio de R$ 300 para se alimentar.

A gerente de Políticas Públicas do Pacto Contra a Fome, Rafaela Vieira, acrescentou que o acordo tem como prioridade reduzir o desperdício de alimentos no Estado e buscar alternativas de implementação das boas práticas de gestão de segurança alimentar.

“A gente tem algumas prioridades como olhar para a redução do desperdício de alimentos aqui no Estado, olhar para boas práticas de gestão das políticas de segurança alimentar, estar atento ao fortalecimento da agricultura familiar e olhar para a importância da pauta de inclusão socioeconômica e acesso à renda aqui no Estado”, pontuou Rafaela Vieira.

Eixo Profissionalizante para beneficiários do Programa

O Governo do Estado lançou, em junho deste ano, uma nova atuação do Programa Ceará Sem Fome. A extensão do programa foi intitulada “Mais Qualificação e Renda” e oferece cursos de qualificação profissional para as famílias beneficiárias do programa.

De acordo com a primeira-dama, Lia de Freitas, as formações visam ampliar a renda das famílias em vulnerabilidade social e, além de extinguir a situação de insegurança alimentar, fomenta o empreendedorismo e a agricultura familiar.

“A gente já tem formado muitos homens e mulheres nos cursos de padeiro e massas. Estamos já na fase de oferecer um outro rol de cursos, quem quiser empreender pode também trabalhar um pouco o marketing do seu negócio, como fazer a integração com o Programa Acredita, para pequenos empreendedores”, explicou Lia durante a assinatura do Acordo de Cooperação.

Programa Ceará Sem Fome

Com o intuito de reduzir o índice de população em insegurança alimentar, o Governo do Estado lançou, em 2023, o Programa Ceará Sem Fome. A iniciativa agrega um conjunto de ações que visam capacitar e impulsionar a inserção de pessoas no mercado de trabalho para que, a partir disso, a população supere a situação de insegurança alimentar e nutricional das famílias.

As cozinhas do Programa Ceará Sem Fome, atualmente, produzem mais de 100 mil refeições diárias para pessoas em vulnerabilidade social. Além disso, são 1.080 cozinhas distribuídas em todas as regiões do Estado. O cartão do programa também atende famílias que recebem, mensalmente, o valor de R$ 300 para a compra de alimentos.