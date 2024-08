Labomar inaugura laboratório de observação da terra

Foto: Samuel Setubal LABORATÓRIO de Observação da Terra: espaço para pesquisa

O Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC) inaugurou nessa quarta-feira, 7, o Laboratório de Observação da Terra. O Eollab, do ingês Earth Observation Labomar Laboratory, conta com infraestrutura para recepção, armazenamento e processamento de dados de satélites/drones em tempo quase real.

Com o espaço, será possível realizar pesquisa, inovação tecnológica e capacitação profissional na área do sensoriamento remoto e geotecnologias associadas.

O laboratório deve gerar produtos biogeofísicos operacionais a partir de imagens de satélites, como temperatura da superfície do mar (TSM) e terrestre (LST), concentração de clorofila, umidade do solo, entre outros. Essas informações devem beneficiar agricultura, meio ambiente, oceanografia, meteorologia, recursos hídricos e a tomada de decisão das esferas governamental e privada.

Conforme o coordenador do projeto, o professor Antônio Geraldo Ferreira, medidas acuradas, consistentes e repetitivas de variáveis biogeofísicas são fundamentais para "caracterizar, diagnosticar e acompanhar o processo de mudanças climáticas, que desponta como temática fundamental diante da vulnerabilidade do meio semiárido, colaborando com dados para subsidiar futuras tomadas de decisão para a preservação e prevenção ambiental".



O EOLLAb tem parcerias nacionais e internacionais estabelecidas, incluindo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Eduardo Sávio, presidente do órgão, afirma que a colaboração vai proporcionar "outros grupos pensando em desenvolvimento de produtos que são de interesse do Estado".

Estimativas de evaporação em tempo real para informar a agricultura irrigada, por exemplo, das necessidades dos cultivos, produtos de censoramento remoto para informar o monitoramento de secas do Brasil", exemplifica.

O Eollab está implantando, em parceria com a National and Oceanic Atmospheric Administration (NOAA-USA) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o sistema de recepção de dados de satélites: o GEONETCast Américas (Global Earth Observation NETCast).

O GEONETCast Américas utiliza satélites meteorológicos e ambientais de vários países para disseminar essas informações em tempo quase real e é parte do Sistema de Sistemas de Observação Global da Terra (Earth Observation System of Systems – GEOSS).

Com isso, é possível prover o livre acesso a esses dados através de estações de recepção de baixo custo, além de fornecer informações para melhor tomada de decisão em áreas críticas. (Colaborou Fabrícia Braga/Especial para O POVO)