Núcleo para pessoas com TEA atenderá 320 crianças e adolescentes

O primeiro Núcleo de Atenção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de Fortaleza foi inaugurado ontem, 7. O equipamento, localizado no bairro Edson Queiroz, deverá atender 320 crianças e adolescentes com TEA na Cidade.

Durante o primeiro dia de funcionamento do espaço, várias mães compareceram ao endereço na rua Professor Juraci Magalhães Oliveira para tirar dúvidas. Dentre os principais questionamentos, está o modo de acesso aos serviços prestados e, principalmente, se haverá fila de espera como em outros locais.

Rosélia Castro, 38, pedagoga, questionou a longa fila de espera nas clínicas conveniadas à Prefeitura, que hoje realizam o acompanhamento de pessoas com TEA. “Hoje a minha filha faz acompanhamento em uma clínica que tem convênio com o SUS, mas para mim chegar lá não foi fácil. Eu passei um ano e meio [na fila de espera], e é porque eu fui atrás [...] Eu conheço mães que estão há três anos, dois anos e meio na fila de espera”, reclama a também educadora social.

Outro ponto questionado, além da fila para atendimento, é o número de terapias oferecidas no centro. Segundo Rosélia, o convênio estabelecido pela Prefeitura com as clínicas para acompanhamento multidisciplinar não estaria ocorrendo de forma adequada.

“A gente sabe que a Prefeitura de Fortaleza tem parceria com algumas clínicas, nessas clínicas é para oferecer o multi [atendimento multidisciplinar], mas na realidade as crianças que passam por essas clínicas têm só duas terapias. Eu tô querendo saber como vai funcionar aqui, se é no modelo das clínicas já conveniadas, ou se é um novo modelo”, acrescenta.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o Núcleo deverá desafogar a fila de espera em Fortaleza, que atualmente tem 1.415 crianças e adolescentes diagnosticadas com TEA.

Centro deverá oferecer atendimento multidisciplinar

Voltado exclusivamente ao público do espectro autista, o Núcleo disponibiliza atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, psiquiatria, terapia ocupacional, dentre outras especialidades da saúde.

Os trabalhos serão divididos entre novos atendimentos, com diagnósticos de pessoas com suspeita de TEA, e acompanhamento a pessoas já diagnosticadas, que deverão ser encaminhadas pelas unidades básicas de saúde.

“As pessoas com suspeita devem procurar um dos 130 postos de saúde que nós temos na rede, passar pela avaliação do profissional, e a partir da percepção dele, vai ser encaminhada ou não. [O núcleo] É direcionado tanto para o novo diagnóstico tanto para quem já está aguardando na fila”, explica a coordenadora das Redes de Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Luciana Passos.

Além da quantidade e diversidade de especialidades, outro ponto importante no atendimento ao público com TEA é o diagnóstico precoce. Para identificar e tratar o espectro desde cedo, o centro deverá receber crianças desde o nascimento e acompanhá-las até a maioridade.

“Ao fazer esse acompanhamento de forma precoce com a criança, você vai torná-la um adulto com maior qualidade de vida. Esse é o grande fundamento do equipamento que está sendo entregue aqui hoje”, pontua o titular da SMS, Galeno Taumaturgo.